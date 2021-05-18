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Que dor!

André Marques é picado por vespa em "No Limite": "Deu ruim"

Apresentador do reality da Globo mostrou foto do inseto nas redes sociais e disse que picada pode provocar até febre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2021 às 08:11

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 08:11

O apresentador André Marques
O apresentador André Marques Crédito: Reprodução/Instagram @euandremarques
Mesmo sendo só o apresentador do novo reality da Globo, André Marques está passando por maus bocados durante as gravações de "No Limite". 
O apresentador de 41 anos contou que foi picado por uma vespa durante as filmagens do programa. Nos stories de seu perfil do Instagram, André mostrou o tamanho do inseto e reclamou da dor que estava sentindo. 

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"Alguém sabe que bicho é esse? Meio marimbondo, meio besouro? Me picou, doendo para um (xingamento) de asa", reclamou, nos vídeos postados nas redes sociais. "Acho que deu ruim para mim", avaliou. 

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