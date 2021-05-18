André Marques é picado por vespa em "No Limite": "Deu ruim"

O apresentador André Marques Crédito: Reprodução/Instagram @euandremarques

Mesmo sendo só o apresentador do novo reality da Globo, André Marques está passando por maus bocados durante as gravações de "No Limite".

O apresentador de 41 anos contou que foi picado por uma vespa durante as filmagens do programa. Nos stories de seu perfil do Instagram, André mostrou o tamanho do inseto e reclamou da dor que estava sentindo.