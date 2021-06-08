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Renata Rasseli

Startup do ES lança aplicativo fitness pioneiro no mundo

App auxilia quem quer usar bicicleta de spinning em casa de forma correta, com uso de inteligência artificial

Públicado em 

08 jun 2021 às 10:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A plataforma de streaming de exercícios físicos Call4Fit lança nesta semana a primeira tecnologia do mundo que usa inteligência artificial para bike indoor (spinning)
A plataforma de streaming de exercícios físicos Call4Fit lança nesta semana a primeira tecnologia do mundo que usa inteligência artificial para bike indoor (spinning) Crédito: Divulgação
A plataforma de streaming de exercícios físicos Call4Fit lança nesta semana a primeira tecnologia do mundo que usa inteligência artificial para bike indoor (spinning), modalidade conhecida pelo alto gasto calórico. Desenvolvida em Vitória (ES), a ideia da Call4Fit é avaliar a performance de cada pessoa que faz uso de bicicletas de spinning em casa.
Por meio de uma estratégia de gamificação, o usuário consegue melhorar seu desempenho físico, acompanhar a evolução de cada aula e diminuir o risco de lesões. O medo de se machucar com exercícios em casa é um dos receios de quem teve que aderir ao hábito com a pandemia.
Para resolver esse problema com uma solução escalável, o fundador e CEO da Call4Fit, Gabriel Scopel, teve a ideia de usar inteligência artificial para monitorar o desempenho dos usuários e emitir alertas para que sejam feitas correções quando o sistema detectar que a execução de movimentos está incorreta.
O sistema de AI (iniciais de “inteligência artificial” em inglês) para avaliação de exercícios por meio da visão computacional já é algo validado no mundo. Em Israel há o exemplo da Kemtai, que avalia movimentos para exercícios funcionais.
"Pratico bike indoor há muitos anos e não encontrei pelo mundo algo específico para a modalidade. Então desenvolvi uma solução para as pessoas que, assim como eu, gostam de bike de spinning. Criar algo pioneiro no mundo e desenvolver um machine learning para alimentar essa inteligência artificial foram desafios que valeram muito a pena. Afinal, é um trabalho que preza pela saúde das pessoas."
Gabriel Scopel - Empreendedor capixaba
Gabriel Scopel
Gabriel Scopel Crédito: Divulgação
Ao entrar no site call4fit.com, é necessário preencher os dados para cadastramento. A câmera do laptop ou da televisão deve estar apontada para a direção da pessoa de forma que consiga captar todo o seu corpo.
Durante o treino de bike indoor, o sistema identifica movimentos, corrige falhas em tempo real, marca velocidades de giro e, ao final da aula, dá uma nota relacionada à performance do usuário em comparação com os professores da aula.
Atualmente o sistema de inteligência artificial da Call4Fit está disponível grátis para membros do aplicativo de streaming. A expectativa é que a plataforma disponibilize essa tecnologia para outras modalidades de exercícios físicos.
“Na validação da Call4Fit, percebemos que a nossa linha de trabalho em desenvolver algo que avaliasse movimentos e fizesse correção em tempo real quebrou uma grande barreira: o receio de se fazer exercício em casa via aplicativo, sem a supervisão presencial de algum treinador”, finaliza Scopel.
A Call4Fit é uma das startups residentes da www.distrito.me (plataforma digital de inovação). Mais informações no site www.call4fit.com

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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