Startup do ES lança aplicativo fitness pioneiro no mundo

A plataforma de streaming de exercícios físicos Call4Fit lança nesta semana a primeira tecnologia do mundo que usa inteligência artificial para bike indoor (spinning) Crédito: Divulgação

A plataforma de streaming de exercícios físicos Call4Fit lança nesta semana a primeira tecnologia do mundo que usa inteligência artificial para bike indoor (spinning), modalidade conhecida pelo alto gasto calórico. Desenvolvida em Vitória (ES), a ideia da Call4Fit é avaliar a performance de cada pessoa que faz uso de bicicletas de spinning em casa.

Por meio de uma estratégia de gamificação, o usuário consegue melhorar seu desempenho físico, acompanhar a evolução de cada aula e diminuir o risco de lesões. O medo de se machucar com exercícios em casa é um dos receios de quem teve que aderir ao hábito com a pandemia.

Para resolver esse problema com uma solução escalável, o fundador e CEO da Call4Fit, Gabriel Scopel, teve a ideia de usar inteligência artificial para monitorar o desempenho dos usuários e emitir alertas para que sejam feitas correções quando o sistema detectar que a execução de movimentos está incorreta.

O sistema de AI (iniciais de “inteligência artificial” em inglês) para avaliação de exercícios por meio da visão computacional já é algo validado no mundo. Em Israel há o exemplo da Kemtai, que avalia movimentos para exercícios funcionais.

"Pratico bike indoor há muitos anos e não encontrei pelo mundo algo específico para a modalidade. Então desenvolvi uma solução para as pessoas que, assim como eu, gostam de bike de spinning. Criar algo pioneiro no mundo e desenvolver um machine learning para alimentar essa inteligência artificial foram desafios que valeram muito a pena. Afinal, é um trabalho que preza pela saúde das pessoas." Gabriel Scopel - Empreendedor capixaba

Gabriel Scopel Crédito: Divulgação

Ao entrar no site call4fit.com, é necessário preencher os dados para cadastramento. A câmera do laptop ou da televisão deve estar apontada para a direção da pessoa de forma que consiga captar todo o seu corpo.

Durante o treino de bike indoor, o sistema identifica movimentos, corrige falhas em tempo real, marca velocidades de giro e, ao final da aula, dá uma nota relacionada à performance do usuário em comparação com os professores da aula.

Atualmente o sistema de inteligência artificial da Call4Fit está disponível grátis para membros do aplicativo de streaming. A expectativa é que a plataforma disponibilize essa tecnologia para outras modalidades de exercícios físicos.

“Na validação da Call4Fit, percebemos que a nossa linha de trabalho em desenvolver algo que avaliasse movimentos e fizesse correção em tempo real quebrou uma grande barreira: o receio de se fazer exercício em casa via aplicativo, sem a supervisão presencial de algum treinador”, finaliza Scopel.