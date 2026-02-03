Jovem é acordado e preso por furtar motos para o PCC no Sul do ES

Gabriel da Silva, o "Gasparzinho", exibia armas nas redes sociais e foi preso por furtar motos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um jovem foi acordado e preso por furtar motos que seriam usadas para o tráfico de drogas em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, manhã desta terça-feira (3). De acordo com um investigador da Polícia Civil, Gabriel da Silva, de 21 anos, era conhecido como "Gasparzinho" e tinha ligação com o grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC). Nas redes sociais, ele postava fotos usando um colete tático e exibindo armas.

O investigador explica ainda que o suspeito se envolveu com a facção quando ainda era menor e foi apontado como autor de um assassinato em 2021. "Aos 16 anos, ele fuzilou um concorrente da organização com uma rajada de metralhadora e passou três anos internado no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases)", contou o policial.