Mãe que abandonou bebê em Vila Velha é indiciada por maus-tratos

O inquérito policial que apurou o abandono de uma recém-nascida, ocorrido no dia 27 de abril deste ano, no bairro Cobilândia, em Vila Velha, foi concluído nesta segunda-feira (5) pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). A mãe da criança foi indiciada por maus-tratos e o caso foi encaminhado à Justiça para análise.
Segundo as investigações, a mãe da criança, uma mulher de 31 anos, estava passando por problemas financeiros e sociais quando teve a filha. "Foi constatado que os fatos ocorreram em razão de dificuldades econômicas e emocionais que ela passava à época, devido ao relacionamento com o genitor do bebê", conta o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Diego Aleluia.
Após identificar a criança, a equipe da DPCA conseguiu encontrar o pai — que afirmou não ter ciência da existência do bebê. Foram feitos testes de DNA que comprovaram a paternidade e ele demonstrou interesse em registrá-la.
A criança atualmente está em um abrigo, à disposição da Vara da Infância e da Juventude de Vila Velha. O Inquérito Policial foi remetido ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para análise.
RELEMBRE O CASO
Uma recém-nascida foi encontrada com feridas pelo corpo dentro de um tambor de lixo no bairro de Cobilândia, em Vila Velha, na manhã do dia 27 de abril deste ano.
Demandada pela reportagem de A Gazeta à época, a Polícia Militar informou que um funcionário do Pronto Atendimento (PA) da Glória acionou o Ciodes, via 190, informando que uma mulher chegou à unidade com o bebê, que estava com algumas úlceras pelo corpo.
No local, os militares constataram que a mulher havia encontrado a recém-nascida dentro de um tambor de lixo. Ela, então, socorreu a criança até o PA da Glória. A PM informou que a criança estava viva e, posteriormente, seria encaminhada ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade (Himaba), em Vila Velha.