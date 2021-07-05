Cobilândia

Mãe que abandonou bebê em Vila Velha é indiciada por maus-tratos

Uma recém-nascida foi encontrada com feridas pelo corpo dentro de um tambor de lixo no bairro Cobilândia, em Vila Velha, no dia 27 de abril; o caso foi encaminhado à Justiça
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

05 jul 2021 às 19:36

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 19:36

Recém-nascida foi encontrada em meio ao lixo em Vila Velha
Recém-nascida foi encontrada em meio ao lixo em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O inquérito policial que apurou o abandono de uma recém-nascida, ocorrido no dia 27 de abril deste ano, no bairro Cobilândia, em Vila Velha, foi concluído nesta segunda-feira (5) pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). A mãe da criança foi indiciada por maus-tratos e o caso foi encaminhado à Justiça para análise.
Segundo as investigações, a mãe da criança, uma mulher de 31 anos, estava passando por problemas financeiros e sociais quando teve a filha. "Foi constatado que os fatos ocorreram em razão de dificuldades econômicas e emocionais que ela passava à época, devido ao relacionamento com o genitor do bebê", conta o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Diego Aleluia.
Após identificar a criança, a equipe da DPCA conseguiu encontrar o pai — que afirmou não ter ciência da existência do bebê. Foram feitos testes de DNA que comprovaram a paternidade e ele demonstrou interesse em registrá-la.
A criança atualmente está em um abrigo, à disposição da Vara da Infância e da Juventude de Vila Velha. O Inquérito Policial foi remetido ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para análise.

RELEMBRE O CASO

Uma recém-nascida foi encontrada com feridas pelo corpo dentro de um tambor de lixo no bairro de Cobilândia, em Vila Velha, na manhã do dia 27 de abril deste ano.
Demandada pela reportagem de A Gazeta à época, a Polícia Militar informou que um funcionário do Pronto Atendimento (PA) da Glória acionou o Ciodes, via 190, informando que uma mulher chegou à unidade com o bebê, que estava com algumas úlceras pelo corpo.
No local, os militares constataram que a mulher havia encontrado a recém-nascida dentro de um tambor de lixo. Ela, então, socorreu a criança até o PA da Glória. A PM informou que a criança estava viva e, posteriormente, seria encaminhada ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade (Himaba), em Vila Velha.

Veja Também

Dupla é perseguida e bate em muro após tentativa de assalto em Cachoeiro

Mulher que bateu em viatura da PM em Cariacica é liberada após audiência

Motorista sem carteira é detido após atropelar e matar idoso na BR 101

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano
Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito

