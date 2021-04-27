Recém-nascida é socorrida após ser abandonada no lixo em Vila Velha

Bebê chegou a ser socorrido para Pronto Atendimento de Cobilândia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local

No local, os militares constataram que a mulher havia encontrado a recém-nascida dentro de um tambor de lixo. Ela, então, socorreu a criança até o PA da Glória. A PM informou que a criança está viva e, posteriormente, seria encaminhada ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade (Himaba), em Vila Velha.