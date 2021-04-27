Recém-nascida é socorrida após ser abandonada no lixo em Vila Velha

Uma recém-nascida foi encontrada com feridas pelo corpo dentro de um tambor de lixo no bairro de Cobilândia, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (27). Segundo apurações da TV Gazeta, a criança é uma menina.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que um funcionário do Pronto Atendimento (PA) da Glória acionou o Ciodes, via 190, informando que uma mulher chegou à unidade com o bebê, que estava com algumas úlceras pelo corpo.
No local, os militares constataram que a mulher havia encontrado a recém-nascida dentro de um tambor de lixo. Ela, então, socorreu a criança até o PA da Glória. A PM informou que a criança está viva e, posteriormente, seria encaminhada ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade (Himaba), em Vila Velha.
À reportagem, a Polícia Civil disse que a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) recebeu a ocorrência e está realizando diligências. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", finalizou em nota.