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Bairro Cobilândia

Recém-nascida é socorrida após ser abandonada no lixo em Vila Velha

Um funcionário do Pronto Atendimento da Glória acionou a polícia informando que uma mulher chegou  à unidade com o bebê, que tinha algumas úlceras pelo corpo. A criança seria encaminhada ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade (Himaba)

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 12:18

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

27 abr 2021 às 12:18
O Hospital Municipal de Cobilândia foi reaberto no fim da noite desta segunda-feira (02) em Vila Velha
Bebê chegou a ser socorrido para Pronto Atendimento de Cobilândia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila velha
Uma recém-nascida foi encontrada com feridas pelo corpo dentro de um tambor de lixo no bairro de Cobilândia, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (27). Segundo apurações da TV Gazeta, a criança é uma menina.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que um funcionário do Pronto Atendimento (PA) da Glória acionou o Ciodes, via 190, informando que uma mulher chegou à unidade com o bebê, que estava com algumas úlceras pelo corpo.
No local, os militares constataram que a mulher havia encontrado a recém-nascida dentro de um tambor de lixo. Ela, então, socorreu a criança até o PA da Glória. A PM informou que a criança está viva e, posteriormente, seria encaminhada ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade (Himaba), em Vila Velha.
À reportagem, a Polícia Civil disse que a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) recebeu a ocorrência e está realizando diligências. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", finalizou em nota.

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