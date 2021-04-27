Catador de materiais recicláveis é morto a tiros em bairro da Serra

Ainda segundo as informações registradas, a vítima estava sem camisa, era pardo, aparentava ter idade próxima a 30 anos, mas não foi identificada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

A PC destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.