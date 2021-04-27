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Violência

Catador de materiais recicláveis é morto a tiros em bairro da Serra

O crime ocorreu no começo da madrugada desta terça-feira (27), na Avenida Sibéria, em Cidade Continental, em frente a pracinha do bairro. A vítima não foi identificada

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 11:40

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

27 abr 2021 às 11:40
DHPP na Serra:
O assassinato ocorrido em Cidade Continental será investigado pela Divisão de Homicídios (DHPP), da Serra Crédito: A Gazeta
Um catador de materiais recicláveis foi assassinado com pelo menos três tiros na região da cabeça, no início da madrugada desta terça-feira (27). O crime ocorreu na Avenida Sibéria, em Cidade Continental, na Serra, em frente à praça do bairro.
De acordo com informações contidas no Boletim Unificado da Polícia Militar, houve acionamento pelo Ciodes para averiguação de um homicídio na região. Uma viatura da PM foi até o local e encontrou a vítima, já sem vida, caída no meio da rua. Próximo ao homem, estava o carrinho que ele utilizava para carregar os materiais catados.

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Ainda segundo as informações registradas, a vítima estava sem camisa, era pardo, aparentava ter idade próxima a 30 anos, mas não foi identificada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
Polícia Civil informou, em nota, que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
A PC destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.
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