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Após denúncia anônima

PM detém suspeito e apreende drogas e réplica de fuzil na Serra

Na residência do suspeito, a Polícia Militar também apreendeu duas réplicas de pistola. O homem foi detido e encaminhado para a 3ª Delegacia Regional da Serra com o material apreendido

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 11:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2021 às 11:01
Material apreendido pela Polícia Militar foi levado para a 3ª Delegacia Regional da Serra
Material apreendido pela Polícia Militar foi levado para a 3ª Delegacia Regional da Serra Crédito: Divulgação/PM
Polícia Militar deteve um suspeito e apreendeu drogas, duas réplicas de pistola e uma de fuzil no final da tarde desta segunda-feira (26), no município da Serra.
Segundo informações da PM, no final da tarde desta segunda, equipes do 6º Batalhão foram acionadas pelo setor de inteligência da unidade para verificar uma denúncia do 181 no bairro Camará, na Serra. Segundo as informações, um indivíduo estaria guardando drogas em sua casa.
Os militares foram ao local e abordaram o suspeito, que não reagiu e colaborou com o trabalho policial. Com o indivíduo nada de ilícito foi encontrado, porém, ele informou haver certa quantidade de material entorpecente na sua residência e autorizou os policiais a entrarem e apreender dois simulacros de pistola, um simulacro de fuzil, 19 pinos de cocaína, duas sacolas com cocaína, três pedras de crack, nove pedaços de maconha, duas balanças de precisão e vasto material para o embalo de drogas.
O suspeito foi detido e encaminhado para a 3ª Delegacia Regional da Serra com o material apreendido.

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