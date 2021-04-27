PM detém suspeito e apreende drogas e réplica de fuzil na Serra

Segundo informações da PM, no final da tarde desta segunda, equipes do 6º Batalhão foram acionadas pelo setor de inteligência da unidade para verificar uma denúncia do 181 no bairro Camará, na Serra. Segundo as informações, um indivíduo estaria guardando drogas em sua casa.

Os militares foram ao local e abordaram o suspeito, que não reagiu e colaborou com o trabalho policial. Com o indivíduo nada de ilícito foi encontrado, porém, ele informou haver certa quantidade de material entorpecente na sua residência e autorizou os policiais a entrarem e apreender dois simulacros de pistola, um simulacro de fuzil, 19 pinos de cocaína, duas sacolas com cocaína, três pedras de crack, nove pedaços de maconha, duas balanças de precisão e vasto material para o embalo de drogas.