Pai e filho são detidos em casa com drogas raras no Sul do ES

Pai e filho foram detidos na tarde desta segunda-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Os dois estavam em casa quando foram surpreendidos pela polícia. O filho, de 29 anos, foi autuado por tráfico de entorpecentes e o pai, de 64 anos, por posse ilegal de arma de fogo.
De acordo com informações da Polícia Civil, o que chamou atenção dos investigadores foram os entorpecentes apreendidos. “São haxixes com etiquetas provenientes de outros países. Entorpecentes raros na Região Sul do Estado, cujo valor de revenda fica entre R$ 60,00 e R$ 80,00 o grama, o que daria mais de R$ 26 mil para revenda”, informou a polícia.
A polícia chegou até a residência para dar cumprimento a um mandado judicial e foram encontrados quatro tabletes de haxixe, uma balança de precisão, maconha, aparelho de celular e outras pequenas porções de entorpecentes. Segundo informações da Polícia Civil, existia uma investigação de que a residência deles fosse um ponto de venda de entorpecentes.
O jovem assumiu a propriedade dos entorpecentes. Na residência, também foi encontrada e apreendida uma arma de fogo calibre 32, que pertencia ao pai dele. Na manhã desta terça-feira (27), a Polícia Civil informou que o filho foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro. Já o pai, liberado após pagar fiança.