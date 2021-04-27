Idosos são mortos a marretadas por cadeirante em casa de reabilitação no ES

A marreta usada pelo assassino nos dois crimes foi deixada ao lado do corpo de uma das vítimas Crédito: Daniela Carla

Almir Ribeiro Sena, de 62 anos, e Odorico de Almeida Neves, de 79 anos. Eles estavam dentro de casa e dormiam quando foram golpeados pelo cadeirante Rafael Dias Santos, de 32 anos. Dois idosos foram assassinados em um crime brutal ocorrido no bairro Morada da Barra, em Vila Velha , por volta das 23h30 da noite desta segunda-feira (26). As vítimas foram identificadas comoEles estavam dentro de casa e dormiam quando foram golpeados pelo cadeirante

O local onde o crime ocorreu é destinado à recuperação de pessoas com dependência química. Tanto o executor quanto as pessoas mortas estavam internados e moravam na residência, mantida por meio de um projeto social de uma igreja evangélica.

ASSASSINO CONFESSO

Logo na manhã desta terça-feira (27), policiais estiveram no local e prenderam o homem de 32 anos, que confessou os crimes. Ele alegou aos militares que matou os dois idosos pois, segundo ele, era ameaçado constantemente pela dupla.

O duplo homicídio ocorreu dentro de uma casa de reabilitação para dependentes químicos, em Morada da Barra, em Vila Velha, no fim da noite desta segunda-feira (26) Crédito: Daniela Carla

A frieza com que o cadeirante executou os idosos impressionou até mesmo os policiais que foram à casa de reabilitação. Após matar as duas pessoas com marretadas na cabeça, o homem de 32 anos foi para a cama e dormiu normalmente.

Os crimes só foram descobertos quando o pastor Júlio César da Silva, de 49 anos, que mora no andar de cima, desceu pela manhã para averiguar como estavam as coisas no abrigo, e encontrou os corpos. Na sequência, o próprio cadeirante contou que tirou a vida dos idosos.

Os idosos foram mortos dentro do quarto pelo cadeirante, que também é interno da casa de reabilitação de Vila Velha Crédito: Daniela Carla

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, um dos policiais disse acreditar que pelo menos uma das vítimas foi assassinada enquanto dormia, visto a posição (de bruços) em que foi encontrada.

O próprio pastor foi quem acionou a Polícia Militar . A perícia da Polícia Civil também foi acionada e compareceu ao local para fazer os trabalhos periciais e realizar a remoção dos corpos ao Departamento Médico Legal ( DML ).

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

O QUE DIZ A PC

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que Rafael Dias Santos foi conduzido à Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Vila Velha. "Em depoimento formal, o suspeito de 32 anos confessou o crime e, com frieza, afirmou não ter arrependimento", diz o texto.

A PC também informou que "o detido foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e dificuldade de defesa das vítimas" e levado para o Centro de Triagem de Viana, onde passará por audiência de custódia. A marreta utilizada no crime foi apreendida e encaminhada para a perícia.

Por fim, a corporação afirmou que "os corpos das vítimas, de 62 e 79 anos, foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte".