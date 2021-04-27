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Vila Velha

Idosos são mortos a marretadas por cadeirante em casa de reabilitação no ES

O crime ocorreu no fim da noite desta segunda-feira (27), mas só foi descoberto pela manhã; assassino confessou os crimes e disse que matou porque vinha sendo ameaçado

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 10:02

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

27 abr 2021 às 10:02
Vila Velha
A marreta usada pelo assassino nos dois crimes foi deixada ao lado do corpo de uma das vítimas Crédito: Daniela Carla
Dois idosos foram assassinados em um crime brutal ocorrido no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, por volta das 23h30 da noite desta segunda-feira (26). As vítimas foram identificadas como Almir Ribeiro Sena, de 62 anos, e Odorico de Almeida Neves, de 79 anos. Eles estavam dentro de casa e dormiam quando foram golpeados pelo cadeirante Rafael Dias Santos, de 32 anos.

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O local onde o crime ocorreu é destinado à recuperação de pessoas com dependência química. Tanto o executor quanto as pessoas mortas estavam internados e moravam na residência, mantida por meio de um projeto social de uma igreja evangélica.

ASSASSINO CONFESSO

Logo na manhã desta terça-feira (27), policiais estiveram no local e prenderam o homem de 32 anos, que confessou os crimes. Ele alegou aos militares que matou os dois idosos pois, segundo ele, era ameaçado constantemente pela dupla.
Vila velha
O duplo homicídio ocorreu dentro de uma casa de reabilitação para dependentes químicos, em Morada da Barra, em Vila Velha, no fim da noite desta segunda-feira (26) Crédito: Daniela Carla
A frieza com que o cadeirante executou os idosos impressionou até mesmo os policiais que foram à casa de reabilitação. Após matar as duas pessoas com marretadas na cabeça, o homem de 32 anos foi para a cama e dormiu normalmente.
Os crimes só foram descobertos quando o pastor Júlio César da Silva, de 49 anos, que mora no andar de cima, desceu pela manhã para averiguar como estavam as coisas no abrigo, e encontrou os corpos. Na sequência, o próprio cadeirante contou que tirou a vida dos idosos.
Vila Velha
Os idosos foram mortos dentro do quarto pelo cadeirante, que também é interno da casa de reabilitação de Vila Velha Crédito: Daniela Carla
Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, um dos policiais disse acreditar que pelo menos uma das vítimas foi assassinada enquanto dormia, visto a posição (de bruços) em que foi encontrada.
O próprio pastor foi quem acionou a Polícia Militar. A perícia da Polícia Civil também foi acionada e compareceu ao local para fazer os trabalhos periciais e realizar a remoção dos corpos ao Departamento Médico Legal (DML).
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

O QUE DIZ A PC

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que Rafael Dias Santos foi conduzido à Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. "Em depoimento formal, o suspeito de 32 anos confessou o crime e, com frieza, afirmou não ter arrependimento", diz o texto.
A PC também informou que "o detido foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e dificuldade de defesa das vítimas" e levado para o Centro de Triagem de Viana, onde passará por audiência de custódia. A marreta utilizada no crime foi apreendida e encaminhada para a perícia.
Por fim, a corporação afirmou que "os corpos das vítimas, de 62 e 79 anos, foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte".

Correção

27/04/2021 - 7:03
Anteriormente, a reportagem informou que  as vítimas tinham 65 anos e 83 anos, mas, de acordo com a Polícia Civil, as idades corretas são: 62 e 79 anos. O texto foi corrigido.

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