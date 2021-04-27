Mexicana e boliviano são suspeitos de roubar quase R$ 400 mil em produtos de loja no ES

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma mexicana e um boliviano foram presos suspeitos de roubar quase R$ 400 mil em produtos eletrônicos de uma loja que fica dentro de um shopping em Cariacica . O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (26).

Segundo informações obtidas pela TV Gazeta, os dois andavam pelo shopping com um carrinho cheio de produtos. Os seguranças desconfiaram e quando foram abordar a dupla, o boliviano saiu correndo e, numa tentativa de fuga, pulou do quarto andar do shopping.

Já a mulher foi abordada pelos seguranças. No carrinho de compras que estava com a dupla foram encontrados diversos celulares, tablets e outros produtos eletrônicos, avaliados em R$ 377 mil. Os dois foram presos. A mulher, que é loira, mas usava uma peruca de cabelos vermelhos no momento do crime, foi encaminhada para a Delegacia Regional de Cariacica. Já o boliviano quebrou o braço, teve outros ferimentos e foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória.

De acordo com a polícia, a dupla esperou a loja fechar para agir. Os dois abriram a porta do estabelecimento, furtaram os produtos e tentavam fugir levando o carrinho quando foram presos.

Os policiais contaram que depois que a dupla foi presa, os seguranças foram olhar o sistema de videomonitoramento. Nas imagens era possível ver a dupla abrindo a porta da loja sem dificuldades. Ainda não se sabe como os dois tiveram acesso ao aparelho que faz a abertura do estabelecimento.

O QUE DIZ O SHOPPING

Por meio de nota, o Shopping Moxuara informa que na noite de ontem (26) houve uma tentativa de furto em uma das lojas do estabelecimento. "A equipe de segurança do shopping agiu prontamente impedindo a ação", finaliza.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que a dupla foi autuada em flagrante por furto qualificado e que foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana. Confira a resposta na íntegra: