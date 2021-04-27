AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Mexicana e boliviano são suspeitos de roubar quase R$ 400 mil em produtos de loja no ES
Dentro de shopping

Mexicana e boliviano são suspeitos de roubar quase R$ 400 mil em produtos de loja no ES

Segundo informações obtidas pela TV Gazeta, a dupla agiu depois que a loja estava fechada, abrindo o estabelecimento e levando os produtos roubados em um carrinho. Eles foram presos quando tentavam fugir

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 07:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2021 às 07:53
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mexicana e um boliviano foram presos suspeitos de roubar quase R$ 400 mil em produtos eletrônicos de uma loja que fica dentro de um shopping em Cariacica. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (26).
Segundo informações obtidas pela TV Gazeta, os dois andavam pelo shopping com um carrinho cheio de produtos. Os seguranças desconfiaram e quando foram abordar a dupla, o boliviano saiu correndo e, numa tentativa de fuga, pulou do quarto andar do shopping.
Já a mulher foi abordada pelos seguranças. No carrinho de compras que estava com a dupla foram encontrados diversos celulares, tablets e outros produtos eletrônicos, avaliados em R$ 377 mil. Os dois foram presos. A mulher, que é loira, mas usava uma peruca de cabelos vermelhos no momento do crime, foi encaminhada para a Delegacia Regional de Cariacica. Já o boliviano quebrou o braço, teve outros ferimentos e foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória.
De acordo com a polícia, a dupla esperou a loja fechar para agir. Os dois abriram a porta do estabelecimento, furtaram os produtos e tentavam fugir levando o carrinho quando foram presos.
Os policiais contaram que depois que a dupla foi presa, os seguranças foram olhar o sistema de videomonitoramento. Nas imagens era possível ver a dupla abrindo a porta da loja sem dificuldades. Ainda não se sabe como os dois tiveram acesso ao aparelho que faz a abertura do estabelecimento.

O QUE DIZ O SHOPPING

Por meio de nota, o Shopping Moxuara informa que na noite de ontem (26) houve uma tentativa de furto em uma das lojas do estabelecimento. "A equipe de segurança do shopping agiu prontamente impedindo a ação", finaliza.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que a dupla foi autuada em flagrante por furto qualificado e que foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana. Confira a resposta na íntegra: 
Segundo a autoridade policial, a suspeita de 39 anos, e o suspeito de 32 anos serão autuados em flagrante por furto qualificado mediante arrombamento e com concurso de duas pessoas. A mulher é mexicana e o suspeito é boliviano. Segundo relato da suspeita, ela havia sido contratada em São Paulo para realizar esse crime. Após os procedimentos, os dois serão encaminhados ao Centro de Triagem de Viana, onde ficarão à disposição da Justiça.

Veja Também

Caso de idoso morto ao tentar impedir roubo de porcos corre em segredo de Justiça no ES

Desaparecido há uma semana, corpo de adolescente é encontrado em Cariacica

Força Nacional em Cariacica ficou entre a promessa e a realidade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil Celular Shoppings
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maria da Penha Fernandes: inspirou a criação da lei de enfrentamento à violência contra a mulher
'Em caso de violência, não se cale', diz inspiradora da Lei Maria da Penha
Obras do Transcol na Avenida Carlos Lindenberg, que fazem parte do projeto Expresso GV, um corredor exclusivo de ônibus (BRT)
Trânsito na Avenida Carlos Lindenberg terá desvio a partir de quarta (24)
Ana Paula Vescovi, economista-chefe do Santander e ex-secretária do Tesouro Nacional, defende a manutenção do teto dos gastos e a aprovação de reformas, como a administrativa e a triburária
Economista Ana Paula Vescovi deixa o Santander após 7 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados