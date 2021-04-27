Desaparecido há uma semana, corpo de adolescente é encontrado em Cariacica

Luís Henrique dos Santos Moisés, 15 anos, estava desaparecidos desde o dia 18 de abril Crédito: Acervo familiar

De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi encontrado em uma área de difícil acesso e foi necessário a ajuda do Corpo de Bombeiros para a remoção. Foi a mãe, Mírian Moreira dos Santos, de 34 anos, quem reconheceu o corpo do filho. Um exame feito pela digital, na noite desta segunda (26), confirmou a identidade, uma vez que o corpo estava em avançado estado de decomposição.

"A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de encontro de cadáver no bairro Itacibá, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (26). Os militares foram ao local e constataram o fato. A Polícia Civil foi acionada. O corpo estava em uma área de mangue de difícil acesso e, por isso, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o corpo. De acordo com a solicitante, o corpo era do seu filho que estava desaparecido desde o dia 18 deste mês", informou a PM por nota.

"MEU FILHO ERA MUITO CALADO"

Na manhã desta terça-feira (27), o corpo de Luís Henrique ainda estava no Departamento Médico Legal de Vitória. Ainda sem acreditar no que aconteceu, a mãe do adolescente disse que ele era muito calado e não costumava dividir informações pessoais nem com os amigos mais próximos. A família agora busca entender o que motivou a morte do rapaz.

"A pior tristeza da vida de uma mãe é passar por uma situação dessas. Jamais poderia imaginar algo assim. Meu filho era muito calado, não contava as coisas nem para os amigos dele. Ele saía sem avisar. Eu sempre fiquei em cima, sempre perguntei onde ia, se devia à alguém, se estava metido com coisa errada, e ele sempre respondeu 'relaxa, mãe' como um adolescente mesmo", afirmou.

"Alguma coisa fizeram com o meu filho, mas agora preciso saber o quê. O que fizeram com ele? Vou guardar boas memórias dele, mas a imagem do corpo dele lá no meio do mangue também não me sai da cabeça" Mírian Moreira dos Santos - Mãe de Luís Henrique

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado como morte a esclarecer e que apenas após a realização do laudo cadavérico será possível determinar a causa da morte do adolescente.

"A Polícia Civil informa que o caso dfoi registrado como morte a esclarecer. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte", diz a nota.

DESAPARECIDO POR UMA SEMANA