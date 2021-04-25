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Família pede ajuda para encontrar adolescente desaparecido em Cariacica

Luís Henrique dos Santos Moisés, 15 anos, está desaparecido desde o dia 18 de abril. Ele saiu da casa da avó, no bairro Porto Novo, em Cariacica, avisando que iria no bairro Del Porto. Desde então, não retornou

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 19:49

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

25 abr 2021 às 19:49
Luis Henrique dos Santos Moisés, 15 anos: adolescente está desaparecido desde o dia 18
Luis Henrique dos Santos Moisés, 15 anos, está desaparecido desde o dia 18 Crédito: Acervo familiar
Um estudante de 15 anos está desaparecido há uma semana e a família pede ajuda para encontrá-lo. Luís Henrique dos Santos Moisés não é visto desde o último domingo (18), quando saiu da casa da avó para visitar um amigo. Desde então, ele não retornou.
De acordo com a técnica de enfermagem e cuidadora Mírian Moreira dos Santos 34, que é mãe do adolescente, o garoto saiu da casa da avó, que mora em Porto Novo, em Cariacica, por volta das 15 horas. O menino teria dito à avó que iria visitar um amigo em bairro Del Porto e que voltava logo.
“Eu tenho outra menina de 5 anos. Ela estava passando mal há alguns dias, e eu havia ido até a casa da avó dela buscar um remédio, mas depois voltei para casa. Meu filho ficou lá e, pouco depois do almoço, disse para a avó que ia até a casa de um amigo. Não disse quem era, mas disse que voltava logo. E não voltou.”
A mãe explica que ninguém teve contato com o adolescente desde então. Ele estava com o celular, mas todas as chamadas foram parar na caixa postal. Ela e o padrasto procuraram uma delegacia nesta semana e registraram um boletim de ocorrência.
“Não sei mesmo o que aconteceu. Ninguém da família sabe, nem os amigos, que têm ajudado a procurar. Não sei se meu filho está vivo, se está morto. Não sei o que fazer. Já fiz boletim, já olhei no DML, em hospitais. Não sei mais o que fazer. Não consigo dormir, não consigo trabalhar. Nada. Só quero meu filho de volta”, lamentou.

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil foi questionada sobre o andamento do caso, mas informou que não há expediente nas Delegacias Especializadas durante finais de semana e, portanto, não seria possível apurar informações. A corporação informou, entretanto, que, se houve formalização do registro, o fato vai seguir sob investigação.
“Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia de segunda à sexta-feira, em dias úteis, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade”, esclareceu a PC, em nota.

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