Buscas por servidor público que desapareceu em Jardim Camburi são intensificadas

Militares fizeram trabalhos por terra e também aquático na região de Maria Ortiz, em Vitória, após a suspeita de que Bruno Zambon Destefani teria passado pela área

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 17:53

A polícia reforçou as buscas pelo servidor público Bruno Zambon Destefani, de 42 anos, que desapareceu no dia 15 de janeiro, após deixar a casa dos pais, em Jardim Camburi, em Vitória. As últimas imagens captadas por câmeras de videomonitoramento indicam que ele seguiu em direção ao bairro Maria Ortiz e, nesta quinta-feira (22), equipes das forças de segurança estadual e municipal realizaram buscas terrestres e aquáticas na região de mangue.

“Foi feita uma varredura, com apoio do Corpo de Bombeiros, inclusive nas ilhas, atravessando a parte de maré. Não obtivemos nenhum indicativo de que o rapaz passou por lá, não há nenhum rastro. Então continuamos as buscas, inclusive de maneira mais intensificada”, destacou o chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), delegado Fabrício Dutra.

Ainda segundo o delegado, equipes da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas atuam praticamente 24 horas por dia, com reforço de outras unidades da Polícia Civil, além de haver apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio do Cerco Inteligente do Estado, do Corpo de Bombeiros Militar, do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer), e da Prefeitura Municipal de Vitória.

Segundo a mãe, Mercedes Zambon, Bruno faz uso de medicamentos controlados e já chegou a desaparecer anteriormente, mas não é agressivo.

Como ajudar

Para ajudar nas buscas, foram informadas as características de Bruno. Ele é branco, de olhos castanhos escuros e cabelos loiros, altura 1,68m, e possui barba. Além disso, tem uma cicatriz nas costas.

No dia em que desapareceu, usava uma camisa na cor tela e uma bermuda verde, além de calçar um sapatenis de cor escura. Ele não portava celular ou documentos. O boletim de ocorrência foi registrado.

Quem tiver informações pode acionar a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil, através do Disque-Denúncia 181, que agora dispõe de três canais:

por telefone , basta discar 181;

, basta discar 181; pelo computador , o site é www.disquedenuncia.es.gov.br;

, o site é www.disquedenuncia.es.gov.br; pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para o número 27 99253-8181 e seguir o passo a passo do atendimento virtual.

"Em todos os canais, o anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas. Além disso, é viável fornecer informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, seja por telefone, no número (27) 3198-7022 ou presencialmente na unidade", destaca a Polícia Civil.

