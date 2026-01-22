Cachorra é resgatada de pedra no meio de rio em Conceição do Castelo

Uma operação de resgate com uso de bote e técnicas de salvamento em águas rápidas resultou, nesta quinta-feira (22), no salvamento de uma cachorra da raça labrador que ficou ilhada sobre uma pedra em um rio na localidade de São João, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. A cadela Athena estava desde a noite anterior no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados na noite de quarta-feira (21), mas a correnteza e o nível elevado da água, impossibilitaram o acesso seguro ao animal naquele momento. Com a redução do volume do rio nesta quinta, os militares retornaram ao local com os equipamentos adequados.