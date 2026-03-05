Corpo de Bombeiros segue realizando buscas na região para localizar o homem que desapareceu no rio em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta

As buscas pelo homem que desapareceu em um rio na comunidade de Dilô Barbosa, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, entraram no quarto dia nesta quinta-feira (5). Leomário Araújo Berto, de 36 anos, saiu na manhã de segunda-feira (2) para buscar um barco que estava na outra margem do rio. Ele pretendia atravessar nadando e, desde então, não foi mais visto.

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas por volta das 22h de segunda-feira. Na manhã e na tarde de terça-feira (3), os militares deram continuidade aos trabalhos, mas sem sucesso. Na quarta-feira (4), as equipes voltaram ao local e realizaram novas buscas, mas Leomário não foi encontrado. Nesta quinta-feira (5), a corporação informou que as buscas continuam e devem ser mantidas até sexta-feira (6).

De acordo com a esposa de Leomário, ele trabalha em uma fazenda na região e, naquela manhã, comentou com o cunhado que precisava buscar um barco que estava no meio do rio. O cunhado chegou a alertá-lo de que o rio estava muito cheio e que a correnteza estava forte.