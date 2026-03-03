Homem desaparece ao buscar embarcação em rio de São Mateus

Um homem que não teve nome e idade informados desapareceu após sair de casa na manhã desta segunda-feira (2), na comunidade Dilô Barbosa, zona rural de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo. De acordo com relato de testemunhas ao Corpo de Bombeiros, a vítima informou à família que iria buscar uma lancha que estava na outra margem do rio e que atravessaria a nado até a embarcação.