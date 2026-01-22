Home
>
Cotidiano
>
Linhares é a cidade com maior número de pessoas fora de casa

Linhares é a cidade com maior número de pessoas fora de casa

Município do Norte do Estado tem mais de 60 pessoas desabrigadas e desalojadas; moradores foram alocados em uma escola improvisada como abrigo em Rio Quartel

Imagem de perfil de Luana Luiza

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 17:26

De acordo com o boletim da Defesa Civil divulgado na manhã desta quinta-feira (22), Linhares, no Norte do Espírito Santo, está entre as cidades que mais choveram nas últimas 24 horas e em decorrência disso, é a cidade que mais tem pessoas fora de casa.

A cidade de Linhares, na Norte do Espírito Santo, está entre os municípios onde mais choveu no Espírito Santo, em 24 horas, com o acumulado de 154mm, conforme o boletim da Defesa Civil divulgado na manhã desta quinta-feira (22). Por conta disso, é a cidade com o maior número de pessoas fora de casa (desabrigados e desalojados) no Estado.

Recomendado para você

As inscrições vão até o dia 13 de fevereiro; os selecionados receberão ajuda de custo para frequentar as aulas

Mil vagas abertas em curso preparatório gratuito para prova do Ifes

Município do Norte do Estado tem mais de 60 pessoas desabrigadas e desalojadas; moradores foram alocados em uma escola improvisada como abrigo em Rio Quartel

Linhares é a cidade com maior número de pessoas fora de casa

Em processo na Justiça, a vítima ainda relata cobrança de dízimos por pastor sob ameaça de que forças malignas destruiriam a vida dele e da família

Caixões, velas e ritual em cemitério: fiel denuncia estelionato religioso no ES

Segundo a prefeitura, até o momento, 60 pessoas ficaram desalojadas e estão abrigadas na casa de familiares. Outras seis acabaram desabrigadas e foram acolhidas no abrigo municipal, instalado na quadra poliesportiva da EMEF Ângelo Recla, no distrito de Rio Quartel.

A dona de casa Renir Ferreira é uma das que se viram obrigadas a deixar a própria casa em decorrência das chuvas intensas na cidade e ir para o abrigo. A residência dela foi invadida pela água e a moradora perdeu todos os bens. 

Dona Renir - desabrigada Rio Quartel Linhares
Dona Renir está desabrigada após a água invadir a residência dela; moradora está em um abrigo municipal em Rio Quartel Crédito: Douglas Abreu

Situação difícil, porque a gente luta para comprar as coisas, aí vem a chuva e estraga. Depois a gente tem que batalhar para comprar tudo de novo

Renir Ferreira

Dona de casa

Ainda conforme o município, todos recebem atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, incluindo alimentação, material de higiene e limpeza, além de apoio psicossocial oferecido pela equipe do CRAS. As pessoas permanecerão no local até que as condições sejam favoráveis ao retorno seguro às residências.

Os prejuízos, porém, se espalham por toda a cidade. Mesmo aqueles que não precisaram deixar suas casas tiveram perdas materiais. No bairro Aviso, um morador registrou a situação do imóvel no amanhecer desta quinta-feira e enviou as imagens à reportagem. No quintal, a água chegou a cerca de dois palmos de altura. Dentro da casa, os colchões ficaram encharcados e até as fraldas da filha foram perdidas.

Cidade está entre as que mais registraram volume de chuva nas últimas 24 horas; famílias estão fora de casa e prejuízos se espalham por vários bairros.
A quadra poliesportiva da EMEF Ângelo Recla, no distrito de Rio Quartel, virou abrigo para as famílias em Linhares Crédito: Douglas Abreu

O Espírito Santo permanece em risco alto para chuvas intensas, descargas elétricas, rajadas e ventos costeiros, e por isso a orientação é que, a qualquer sinal de perigo, pessoas que moram em áreas de risco devem procurar lugares seguros, acionar a Defesa Civil municipal ou o Corpo de Bombeiros, através do telefone 193.

Leia mais

Imagem - Sepultamento de menino que morreu soterrado no ES é marcado por emoção

Sepultamento de menino que morreu soterrado no ES é marcado por emoção

Imagem - Em 21 dias, 5 cidades do ES já superam a média histórica de chuva do Estado para janeiro

Em 21 dias, 5 cidades do ES já superam a média histórica de chuva do Estado para janeiro

Imagem - Chuvas no ES já deixam mais de 140 pessoas fora de casa

Chuvas no ES já deixam mais de 140 pessoas fora de casa

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

chuva temporal Região Norte do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais