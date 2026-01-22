Chuvas intensas

Linhares é a cidade com maior número de pessoas fora de casa

Município do Norte do Estado tem mais de 60 pessoas desabrigadas e desalojadas; moradores foram alocados em uma escola improvisada como abrigo em Rio Quartel

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 17:26

A cidade de Linhares, na Norte do Espírito Santo, está entre os municípios onde mais choveu no Espírito Santo, em 24 horas, com o acumulado de 154mm, conforme o boletim da Defesa Civil divulgado na manhã desta quinta-feira (22). Por conta disso, é a cidade com o maior número de pessoas fora de casa (desabrigados e desalojados) no Estado.

Segundo a prefeitura, até o momento, 60 pessoas ficaram desalojadas e estão abrigadas na casa de familiares. Outras seis acabaram desabrigadas e foram acolhidas no abrigo municipal, instalado na quadra poliesportiva da EMEF Ângelo Recla, no distrito de Rio Quartel.

A dona de casa Renir Ferreira é uma das que se viram obrigadas a deixar a própria casa em decorrência das chuvas intensas na cidade e ir para o abrigo. A residência dela foi invadida pela água e a moradora perdeu todos os bens.

Dona Renir está desabrigada após a água invadir a residência dela; moradora está em um abrigo municipal em Rio Quartel Crédito: Douglas Abreu

Situação difícil, porque a gente luta para comprar as coisas, aí vem a chuva e estraga. Depois a gente tem que batalhar para comprar tudo de novo Renir Ferreira Dona de casa

Ainda conforme o município, todos recebem atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, incluindo alimentação, material de higiene e limpeza, além de apoio psicossocial oferecido pela equipe do CRAS. As pessoas permanecerão no local até que as condições sejam favoráveis ao retorno seguro às residências.

Os prejuízos, porém, se espalham por toda a cidade. Mesmo aqueles que não precisaram deixar suas casas tiveram perdas materiais. No bairro Aviso, um morador registrou a situação do imóvel no amanhecer desta quinta-feira e enviou as imagens à reportagem. No quintal, a água chegou a cerca de dois palmos de altura. Dentro da casa, os colchões ficaram encharcados e até as fraldas da filha foram perdidas.

A quadra poliesportiva da EMEF Ângelo Recla, no distrito de Rio Quartel, virou abrigo para as famílias em Linhares Crédito: Douglas Abreu

O Espírito Santo permanece em risco alto para chuvas intensas, descargas elétricas, rajadas e ventos costeiros, e por isso a orientação é que, a qualquer sinal de perigo, pessoas que moram em áreas de risco devem procurar lugares seguros, acionar a Defesa Civil municipal ou o Corpo de Bombeiros, através do telefone 193.

