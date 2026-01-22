E vem mais água

Em 21 dias, 5 cidades do ES já superam a média histórica de chuva do Estado para janeiro

Temporais deixaram uma criança morta e duas outras pessoas feridas. Além disso, mais de 140 capixabas estão desalojados ou desabrigados

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14:49

Pontal do Ipiranga, em Linhares, foi um dos bairros mais afetados pela chuva em Linhares Crédito: Elda Calmon

Cinco cidades do Espírito Santo superaram, em 21 dias, a média histórica de chuva para janeiro do Estado, segundo a Climatempo. A média de precipitação no período tem variado entre 140 e 260 mm desde a década de 1990, mas, em alguns municípios, o volume já superou a casa dos 300mm até agora.

Neste contexto, o Estado está entre os que mais registraram chuva no Brasil nas últimas três semanas. E outras cidades já estão bem perto de ultrapassar a média mensal de precipitação.

Em negrito, as cinco cidades que superaram a média do Estado, segundo dados do Inmet:

Linhares : 335 mm;

: 335 mm; V enda Nova do Imigrante : 317 mm;

: 317 mm; Brejetuba : 299 mm;

: 299 mm; Marilândia : 286 mm;

: 286 mm; Presidente Kennedy : 261 mm;

: 261 mm; Ibatiba: 260 mm;

Afonso Cláudio: 255.

O acumulado expressivo foi influenciado pela atuação de duas Zonas de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que afetaram áreas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo; o primeiro episódio ocorreu no início do mês e o outro se organizou nesta semana, e deve continuar ativo sobre o Sudeste brasileiro até sábado (24) de janeiro, causando grandes volumes de chuva nos próximos dias.

No Espírito Santo, temporais deixaram uma criança morta e duas outras pessoas feridas. Além disso, até as 11 horas desta quinta-feira (22), 121 capixabas estavam desalojados e outros 21 desabrigados, segundo Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual

E vem mais chuva por aí. O Estado recebeu três novos alertas de chuva do Inmet – amarelo, laranja e vermelho – que indicam riscos de alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios. Em caso de problemas, a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) podem ser acionados.

