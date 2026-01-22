Home
>
Cotidiano
>
Em 21 dias, 5 cidades do ES já superam a média histórica de chuva do Estado para janeiro

Em 21 dias, 5 cidades do ES já superam a média histórica de chuva do Estado para janeiro

Temporais deixaram uma criança morta e duas outras pessoas feridas. Além disso, mais de 140 capixabas estão desalojados ou desabrigados

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14:49

Chuva deixa ruas alagadas em Pontal do Ipiranga, em Linhares
Pontal do Ipiranga, em Linhares, foi um dos bairros mais afetados pela chuva em Linhares  Crédito: Elda Calmon

Cinco cidades do Espírito Santo superaram, em 21 dias, a média histórica de chuva para janeiro do Estado, segundo a Climatempo. A média de precipitação no período tem variado entre 140 e 260 mm desde a década de 1990, mas, em alguns municípios, o volume já superou a casa dos 300mm até agora.

Recomendado para você

Temporais deixaram uma criança morta e duas outras pessoas feridas. Além disso, mais de 140 capixabas estão desalojados ou desabrigados

Em 21 dias, 5 cidades do ES já superam a média histórica de chuva do Estado para janeiro

Familiares e amigos se despediram de Otávio Vieira Amaral, de 10 anos, nesta quinta-feira (22)

Sepultamento de menino que morreu soterrado no ES é marcado por emoção

Levantamento em parceria com a Gama Pré-Vestibular ainda mostra ajustes em cursos de grande concorrência, mas movimentação é menos acentuada na reta final do processo seletivo

Sisu 2026: veja terceira parcial das notas de corte na Ufes e no Ifes

Neste contexto, o Estado está entre os que mais registraram chuva no Brasil nas últimas três semanas. E outras cidades já estão bem perto de ultrapassar a média mensal de precipitação.

Leia mais

Imagem - ES tem novos alertas de chuva com risco de alagamentos e deslizamentos

ES tem novos alertas de chuva com risco de alagamentos e deslizamentos

Em negrito, as cinco cidades que superaram a média do Estado, segundo dados do Inmet:

  • Linhares: 335 mm;
  • Venda Nova do Imigrante: 317 mm;
  • Brejetuba: 299 mm;
  • Marilândia: 286 mm;
  • Presidente Kennedy: 261 mm;
  • Ibatiba: 260 mm;
  • Afonso Cláudio: 255.

O acumulado expressivo foi influenciado pela atuação de duas Zonas de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que afetaram áreas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo; o primeiro episódio ocorreu no início do mês e o outro se organizou nesta semana, e deve continuar ativo sobre o Sudeste brasileiro até sábado (24) de janeiro, causando grandes volumes de chuva nos próximos dias.

Em alguns municípios, acumulado de chuva passou dos 100 mm nas últimas 24 horas; o Estado tem 64 pessoas fora de casa e uma desaparecida

No Espírito Santo, temporais deixaram uma criança morta e duas outras pessoas feridas. Além disso, até as 11 horas desta quinta-feira (22), 121 capixabas estavam desalojados e outros 21 desabrigados, segundo Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual

E vem mais chuva por aí. O Estado recebeu três novos alertas de chuva do Inmet – amarelo, laranja e vermelho – que indicam riscos de alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios. Em caso de problemas, a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) podem ser acionados.

+Reportagens

'Era um menino sonhador', diz irmã de criança que morreu soterrada no ES

ES tem 95 pessoas fora de casa: veja onde mais choveu e os alertas vigentes

Volume de água na Cachoeira da Fumaça impressiona em Alegre

ES contará com novos radares meteorológicos mais modernos e precisos

Câmera registra desabamento de casa durante temporal em Rio Bananal

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

chuva

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais