ES tem novos alertas de chuva com risco de alagamentos e deslizamentos

ES recebe alertas para risco de alagamentos e deslizamentos até sábado (24) Crédito: Inmet

O Espírito Santo recebeu três novos alertas de chuva — amarelo, laranja e vermelho — que indicam riscos de alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios. Os avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta-feira (22) e são válidos até a manhã de sábado (24).

O alerta amarelo, que indica perigo potencial, abrange todo o Espírito Santo. Já o alerta vermelho, classificado como de grande perigo, atinge 28 municípios e aponta a possibilidade de mais de 60 milímetros por hora (mm/h) de chuva ou acumulados superiores a 100 milímetros por dia.

Cidades sob alerta vermelho:

Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Dores do Rio Preto Guaçuí Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta

Sob o alerta laranja, que representa perigo, estão 63 municípios das regiões Norte, Sul e Grande Vitória, com previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou acumulados entre 50 e 100 mm por dia.