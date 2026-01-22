ES tem novos alertas de chuva com risco de alagamentos e deslizamentos
O Espírito Santo recebeu três novos alertas de chuva — amarelo, laranja e vermelho — que indicam riscos de alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios. Os avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta-feira (22) e são válidos até a manhã de sábado (24).
O alerta amarelo, que indica perigo potencial, abrange todo o Espírito Santo. Já o alerta vermelho, classificado como de grande perigo, atinge 28 municípios e aponta a possibilidade de mais de 60 milímetros por hora (mm/h) de chuva ou acumulados superiores a 100 milímetros por dia.
Cidades sob alerta vermelho:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
Sob o alerta laranja, que representa perigo, estão 63 municípios das regiões Norte, Sul e Grande Vitória, com previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou acumulados entre 50 e 100 mm por dia.
Cidades sob alerta laranja:
- Afonso Cláudio
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória