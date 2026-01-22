A Gazeta - Agora

ES tem novos alertas de chuva com risco de alagamentos e deslizamentos

Publicado em 22/01/2026 às 10h55
O Espírito Santo recebeu três novos alertas de chuva — amarelo, laranja e vermelho — que indicam riscos de alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios. Os avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta-feira (22) e são válidos até a manhã de sábado (24).

O alerta amarelo, que indica perigo potencial, abrange todo o Espírito Santo. Já o alerta vermelho, classificado como de grande perigo, atinge 28 municípios e aponta a possibilidade de mais de 60 milímetros por hora (mm/h) de chuva ou acumulados superiores a 100 milímetros por dia.

Cidades sob alerta vermelho:

  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Dores do Rio Preto
  12. Guaçuí
  13. Ibatiba
  14. Ibitirama
  15. Iconha
  16. Irupi
  17. Itapemirim
  18. Iúna
  19. Jerônimo Monteiro
  20. Marataízes
  21. Mimoso do Sul
  22. Muniz Freire
  23. Muqui
  24. Piúma
  25. Presidente Kennedy
  26. Rio Novo do Sul
  27. São José do Calçado
  28. Vargem Alta

Sob o alerta laranja, que representa perigo, estão 63 municípios das regiões Norte, Sul e Grande Vitória, com previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou acumulados entre 50 e 100 mm por dia.

Cidades sob alerta laranja:

  1. Afonso Cláudio
  2. Águia Branca
  3. Alegre
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Apiacá
  8. Aracruz
  9. Atílio Vivacqua
  10. Baixo Guandu
  11. Barra de São Francisco
  12. Bom Jesus do Norte
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Cariacica
  16. Castelo
  17. Colatina
  18. Conceição do Castelo
  19. Divino de São Lourenço
  20. Domingos Martins
  21. Dores do Rio Preto
  22. Fundão
  23. Governador Lindenberg
  24. Guaçuí
  25. Guarapari
  26. Ibatiba
  27. Ibiraçu
  28. Ibitirama
  29. Iconha
  30. Irupi
  31. Itaguaçu
  32. Itapemirim
  33. Itarana
  34. Iúna
  35. Jerônimo Monteiro
  36. João Neiva
  37. Laranja da Terra
  38. Linhares
  39. Mantenópolis
  40. Marataízes
  41. Marechal Floriano
  42. Marilândia
  43. Mimoso do Sul
  44. Muniz Freire
  45. Muqui
  46. Pancas
  47. Piúma
  48. Presidente Kennedy
  49. Rio Bananal
  50. Rio Novo do Sul
  51. Santa Leopoldina
  52. Santa Maria de Jetibá
  53. Santa Teresa
  54. São Domingos do Norte
  55. São Gabriel da Palha
  56. São José do Calçado
  57. São Roque do Canaã
  58. Serra
  59. Vargem Alta
  60. Venda Nova do Imigrante
  61. Viana
  62. Vila Velha
  63. Vitória
