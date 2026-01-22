Boletim Extraordinário

ES tem 95 pessoas fora de casa: veja onde mais choveu e os alertas vigentes

Temporal já deixou uma criança morta, dois feridos e mantém o Espírito Santo em alerta para novas chuvas intensas; alagamentos e deslizamentos foram registrados no Estado

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 07:37

O Espírito Santo já contabiliza 95 pessoas fora de casa em razão das chuvas. Desse total, 62 estão desalojadas — precisaram sair temporariamente de suas residências e estão hospedadas com familiares ou amigos — e 33 estão desabrigadas, ou seja, perderam a moradia e não têm para onde ir. O temporal deixou ainda duas pessoas feridas e provocou a morte de uma criança.

Otávio Viana Amaral, de 10 anos, morreu soterrado após a casa onde ele estava desabar na madrugada de quarta-feira (21). Os dados constam no Boletim Extraordinário divulgado pela Defesa Civil Estadual às 6h desta quinta-feira (22).

Pessoas afetadas pela chuva no ES:

Marataízes: dois feridos;

dois feridos; Rio Bananal: uma morte e dois desalojados;

uma morte e desalojados; Sooretama: 42 desalojados e 13 desabrigados;

42 desalojados e 13 desabrigados; Linhares: oito desalojados e 20 desabrigados;

oito desalojados e 20 desabrigados; Colatina: 10 desalojados.

Municípios onde mais choveu em 24h

Linhares registrou 153 milímetros de chuva em 24 horas, o maior volume do Estado no período. O município teve diversos pontos de alagamento, queda de árvores, deslizamentos de encostas e o desabamento parcial de um imóvel no bairro Novo Horizonte. Ninguém ficou ferido.

Ranking das cidades onde mais choveu em 24h no ES (em milímetros)

Linhares – 153

Conceição da Barra – 143,4

Rio Bananal – 121

Aracruz – 120,4

Colatina – 100,2

Sooretama – 91,8

São Mateus – 86

Ibitirama – 85,4

Boa Esperança – 81,8

Vila Velha – 77,71

Pedro Canário – 76,8

Cariacica – 72,16

Afonso Cláudio – 66,4

Ibatiba – 62,4

Vitória – 61,4

São Gabriel da Palha – 61

Santa Maria de Jetibá – 60,8

Governador Lindenberg – 54,98

Serra – 54,13

Jaguaré – 50,4

Iúna – 49,8

Santa Leopoldina – 49,2

Montanha – 44,6

Muniz Freire – 43,2

Alto Rio Novo – 42,8

Brejetuba – 42,6

Conceição do Castelo – 42,4

São Domingos do Norte – 41,94

Vila Valério – 41,6 *As demais cidades registraram acumulados inferiores a 40 mm

Previsão do tempo e alertas vigentes

O Espírito Santo permanece em risco alto para chuvas intensas, descargas elétricas, rajadas de vento e ventos costeiros. Para esta quinta-feira (22), a previsão indica maior volume de chuva no Centro-Sul do Estado, com 70% de probabilidade de acumulados entre 50 e 70 milímetros. Nas regiões Noroeste e Norte, há 70% de chance de precipitações entre 10 e 30 milímetros, e probabilidade inferior a 20% para volumes entre 30 e 50 milímetros. No extremo Noroeste e Norte, os acumulados tendem a ser menores, com 70% de chance de chuvas entre dois e 10 milímetros.

Para a sexta-feira (23), a previsão aponta 70% de probabilidade de acumulados entre 30 e 50 milímetros nas regiões Sul e Noroeste, com chance de até 30% para volumes entre 50 e 70 milímetros. No Noroeste, Litoral Sul, Grande Vitória e Região Serrana, a probabilidade chega a 80% para chuvas entre 10 e 30 milímetros. Nas demais localidades, são esperados volumes entre dois e 10 milímetros, com possibilidade de até 30% para acumulados entre 10 e 30 milímetros.

A possibilidade de enxurradas, extravasamento de canais e alagamentos é considerada alta nas regiões intermediárias de São Mateus e Vitória, devido aos acumulados já registrados e à previsão de chuva persistente, intercalada por pancadas de intensidade moderada a forte. O alerta é reforçado nas áreas litorâneas, onde o risco de inundação em rios de pequeno porte é ampliado pelo coeficiente de maré elevado. Já na região intermediária de Colatina, o risco é considerado moderado, em função das chuvas das últimas 48 horas e da previsão de pancadas isoladas de intensidade moderada a forte.

