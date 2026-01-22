ES tem 95 pessoas fora de casa: veja onde mais choveu e os alertas vigentes

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 07:37
O Espírito Santo já contabiliza 95 pessoas fora de casa em razão das chuvas. Desse total, 62 estão desalojadas — precisaram sair temporariamente de suas residências e estão hospedadas com familiares ou amigos — e 33 estão desabrigadas, ou seja, perderam a moradia e não têm para onde ir. O temporal deixou ainda duas pessoas feridas e provocou a morte de uma criança.
Otávio Viana Amaral, de 10 anos, morreu soterrado após a casa onde ele estava desabar na madrugada de quarta-feira (21). Os dados constam no Boletim Extraordinário divulgado pela Defesa Civil Estadual às 6h desta quinta-feira (22).
Pessoas afetadas pela chuva no ES:
Linhares registrou 153 milímetros de chuva em 24 horas, o maior volume do Estado no período. O município teve diversos pontos de alagamento, queda de árvores, deslizamentos de encostas e o desabamento parcial de um imóvel no bairro Novo Horizonte. Ninguém ficou ferido.
Ranking das cidades onde mais choveu em 24h no ES (em milímetros)
O Espírito Santo permanece em risco alto para chuvas intensas, descargas elétricas, rajadas de vento e ventos costeiros. Para esta quinta-feira (22), a previsão indica maior volume de chuva no Centro-Sul do Estado, com 70% de probabilidade de acumulados entre 50 e 70 milímetros. Nas regiões Noroeste e Norte, há 70% de chance de precipitações entre 10 e 30 milímetros, e probabilidade inferior a 20% para volumes entre 30 e 50 milímetros. No extremo Noroeste e Norte, os acumulados tendem a ser menores, com 70% de chance de chuvas entre dois e 10 milímetros.
Para a sexta-feira (23), a previsão aponta 70% de probabilidade de acumulados entre 30 e 50 milímetros nas regiões Sul e Noroeste, com chance de até 30% para volumes entre 50 e 70 milímetros. No Noroeste, Litoral Sul, Grande Vitória e Região Serrana, a probabilidade chega a 80% para chuvas entre 10 e 30 milímetros. Nas demais localidades, são esperados volumes entre dois e 10 milímetros, com possibilidade de até 30% para acumulados entre 10 e 30 milímetros.
A possibilidade de enxurradas, extravasamento de canais e alagamentos é considerada alta nas regiões intermediárias de São Mateus e Vitória, devido aos acumulados já registrados e à previsão de chuva persistente, intercalada por pancadas de intensidade moderada a forte. O alerta é reforçado nas áreas litorâneas, onde o risco de inundação em rios de pequeno porte é ampliado pelo coeficiente de maré elevado. Já na região intermediária de Colatina, o risco é considerado moderado, em função das chuvas das últimas 48 horas e da previsão de pancadas isoladas de intensidade moderada a forte.
