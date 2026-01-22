Home
>
Clima no ES
>
ES tem 95 pessoas fora de casa: veja onde mais choveu e os alertas vigentes

ES tem 95 pessoas fora de casa: veja onde mais choveu e os alertas vigentes

Temporal já deixou uma criança morta, dois feridos e mantém o Espírito Santo em alerta para novas chuvas intensas; alagamentos e deslizamentos foram registrados no Estado

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 07:37

Espírito Santo já contabiliza 95 pessoas fora de casa em razão das chuvas. Desse total, 62 estão desalojadas — precisaram sair temporariamente de suas residências e estão hospedadas com familiares ou amigos — e 33 estão desabrigadas, ou seja, perderam a moradia e não têm para onde ir. O temporal deixou ainda duas pessoas feridas e provocou a morte de uma criança.

Recomendado para você

Temporal já deixou uma criança morta, dois feridos e mantém o Espírito Santo em alerta para novas chuvas intensas; alagamentos e deslizamentos foram registrados no Estado

ES tem 95 pessoas fora de casa: veja onde mais choveu e os alertas vigentes

Cheia não oferece risco iminente e ponto turístico segue aberto para visitação, mas banhos no local estão proibidos desde 2025

Volume de água na Cachoeira da Fumaça impressiona em Alegre

Otávio Viana Amaral, de 10 anos, morreu após a casa que estava ir abaixo na madrugada desta quarta-feira (21) durante o temporal que atingiu a cidade

Corpo de criança é retirado de escombros de casa que desabou em Rio Bananal

Otávio Viana Amaral, de 10 anos, morreu soterrado após a casa onde ele estava desabar na madrugada de quarta-feira (21). Os dados constam no Boletim Extraordinário divulgado pela Defesa Civil Estadual às 6h desta quinta-feira (22).

Pessoas afetadas pela chuva no ES:

  • Marataízes: dois feridos;
  • Rio Bananal: uma morte e dois desalojados;
  • Sooretama: 42 desalojados e 13 desabrigados;
  • Linhares: oito desalojados e 20 desabrigados;
  • Colatina: 10 desalojados. 

Municípios onde mais choveu em 24h

Linhares registrou 153 milímetros de chuva em 24 horas, o maior volume do Estado no período. O município teve diversos pontos de alagamento, queda de árvores, deslizamentos de encostas e o desabamento parcial de um imóvel no bairro Novo Horizonte. Ninguém ficou ferido.

Ranking das cidades onde mais choveu em 24h no ES (em milímetros)

  • Linhares – 153
  • Conceição da Barra – 143,4
  • Rio Bananal – 121
  • Aracruz – 120,4
  • Colatina – 100,2
  • Sooretama – 91,8
  • São Mateus – 86
  • Ibitirama – 85,4
  • Boa Esperança – 81,8
  • Vila Velha – 77,71
  • Pedro Canário – 76,8
  • Cariacica – 72,16
  • Afonso Cláudio – 66,4
  • Ibatiba – 62,4
  • Vitória – 61,4
  • São Gabriel da Palha – 61
  • Santa Maria de Jetibá – 60,8
  • Governador Lindenberg – 54,98
  • Serra – 54,13
  • Jaguaré – 50,4
  • Iúna – 49,8
  • Santa Leopoldina – 49,2
  • Montanha – 44,6
  • Muniz Freire – 43,2
  • Alto Rio Novo – 42,8
  • Brejetuba – 42,6
  • Conceição do Castelo – 42,4
  • São Domingos do Norte – 41,94
  • Vila Valério – 41,6
*As demais cidades registraram acumulados inferiores a 40 mm

Previsão do tempo e alertas vigentes

O Espírito Santo permanece em risco alto para chuvas intensas, descargas elétricas, rajadas de vento e ventos costeiros. Para esta quinta-feira (22), a previsão indica maior volume de chuva no Centro-Sul do Estado, com 70% de probabilidade de acumulados entre 50 e 70 milímetros. Nas regiões Noroeste e Norte, há 70% de chance de precipitações entre 10 e 30 milímetros, e probabilidade inferior a 20% para volumes entre 30 e 50 milímetros. No extremo Noroeste e Norte, os acumulados tendem a ser menores, com 70% de chance de chuvas entre dois e 10 milímetros.

Para a sexta-feira (23), a previsão aponta 70% de probabilidade de acumulados entre 30 e 50 milímetros nas regiões Sul e Noroeste, com chance de até 30% para volumes entre 50 e 70 milímetros. No Noroeste, Litoral Sul, Grande Vitória e Região Serrana, a probabilidade chega a 80% para chuvas entre 10 e 30 milímetros. Nas demais localidades, são esperados volumes entre dois e 10 milímetros, com possibilidade de até 30% para acumulados entre 10 e 30 milímetros.

A possibilidade de enxurradas, extravasamento de canais e alagamentos é considerada alta nas regiões intermediárias de São Mateus e Vitória, devido aos acumulados já registrados e à previsão de chuva persistente, intercalada por pancadas de intensidade moderada a forte. O alerta é reforçado nas áreas litorâneas, onde o risco de inundação em rios de pequeno porte é ampliado pelo coeficiente de maré elevado. Já na região intermediária de Colatina, o risco é considerado moderado, em função das chuvas das últimas 48 horas e da previsão de pancadas isoladas de intensidade moderada a forte.

Leia mais sobre chuva no ES

Criança desaparece após casa desabar durante enxurrada em Rio Bananal, no ES

Alerta excepcional: ES pode ter chuva de um mês inteiro em apenas 2 dias

Corredor de umidade pode trazer chuvas intensas ao ES por até cinco dias

Volume de água na Cachoeira da Fumaça impressiona em Alegre

Câmera registra desabamento de casa durante temporal em Rio Bananal

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

chuva clima

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais