Inmet emite alertas laranja e amarelo de chuva para o ES; veja cidades

Publicado em 10 de março de 2026 às 10:07
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuva para o Espírito Santo nesta terça-feira (10), com diferentes níveis de intensidade. A Região Sul do Estado concentra o maior risco, mas também há avisos para a Grande Vitória e a Região Serrana.
O alerta laranja, segundo mais grave na escala de risco do Inmet, foi emitido para 24 cidades capixabas. O aviso prevê acumulado de chuva de até 100 milímetros por dia, além de ventos entre 60 e 100 km/h. O alerta é válido das 9h desta terça-feira (10) até as 23h59 de quinta-feira (12), com possibilidade de alagamentos. Os municípios incluídos no alerta são:
O Inmet também emitiu um alerta amarelo para 47 cidades capixabas, válido das 9h20 desta terça-feira (10) até as 23h59 de quarta-feira (11). Esse aviso indica perigo potencial e prevê acumulado de até 50 milímetros de chuva por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Nesse caso, o risco de alagamentos é considerado baixo. Os municípios incluídos no alerta amarelo são:
Nesta terça-feira (10), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a umidade transportada pelos ventos costeiros mantém a nebulosidade sobre o Espírito Santo, com chuva passageira em alguns momentos do dia em todas as regiões. As temperaturas máximas diminuem e o vento sopra de fraco a moderado no litoral.
