Inmet emite alertas laranja e amarelo de chuva para o ES; veja cidades

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de março de 2026 às 10:07

Chuva em Vitória
Chuva pode atingir a Grande Vitória até a próxima quarta-feira (11)  Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuva para o Espírito Santo nesta terça-feira (10), com diferentes níveis de intensidade. A Região Sul do Estado concentra o maior risco, mas também há avisos para a Grande Vitória e a Região Serrana.

O alerta laranja, segundo mais grave na escala de risco do Inmet, foi emitido para 24 cidades capixabas. O aviso prevê acumulado de chuva de até 100 milímetros por dia, além de ventos entre 60 e 100 km/h. O alerta é válido das 9h desta terça-feira (10) até as 23h59 de quinta-feira (12), com possibilidade de alagamentos. Os municípios incluídos no alerta são:

  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Conceição do Castelo
  8. Divino de São Lourenço
  9. Dores do Rio Preto
  10. Guaçuí
  11. Ibatiba
  12. Ibitirama
  13. Irupi
  14. Itapemirim
  15. Iúna
  16. Jerônimo Monteiro
  17. Marataízes
  18. Mimoso do Sul
  19. Muniz Freire
  20. Muqui
  21. Presidente Kennedy
  22. Rio Novo do Sul
  23. São José do Calçado
  24. Vargem Alta

O Inmet também emitiu um alerta amarelo para 47 cidades capixabas, válido das 9h20 desta terça-feira (10) até as 23h59 de quarta-feira (11). Esse aviso indica perigo potencial e prevê acumulado de até 50 milímetros de chuva por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Nesse caso, o risco de alagamentos é considerado baixo. Os municípios incluídos no alerta amarelo são:

  1. Afonso Cláudio
  2. Águia Branca
  3. Alfredo Chaves
  4. Alto Rio Novo
  5. Anchieta
  6. Aracruz
  7. Baixo Guandu
  8. Barra de São Francisco
  9. Brejetuba
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Cariacica
  12. Castelo
  13. Colatina
  14. Conceição do Castelo
  15. Domingos Martins
  16. Fundão
  17. Governador Lindenberg
  18. Guarapari
  19. Ibatiba
  20. Ibiraçu
  21. Iconha
  22. Itaguaçu
  23. Itapemirim
  24. Itarana
  25. João Neiva
  26. Laranja da Terra
  27. Linhares
  28. Mantenópolis
  29. Marataízes
  30. Marechal Floriano
  31. Marilândia
  32. Muniz Freire
  33. Pancas
  34. Piúma
  35. Rio Bananal
  36. Rio Novo do Sul
  37. Santa Leopoldina
  38. Santa Maria de Jetibá
  39. Santa Teresa
  40. São Domingos do Norte
  41. São Roque do Canaã
  42. Serra
  43. Vargem Alta
  44. Venda Nova do Imigrante
  45. Viana
  46. Vila Velha
  47. Vitória

Previsão para esta terça-feira (10)

Nesta terça-feira (10), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a umidade transportada pelos ventos costeiros mantém a nebulosidade sobre o Espírito Santo, com chuva passageira em alguns momentos do dia em todas as regiões. As temperaturas máximas diminuem e o vento sopra de fraco a moderado no litoral.

Veja de forma descomplicada como funciona a medição e o que se deve levar em conta para avaliar os impactos na rotina

