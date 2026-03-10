Clima

Inmet emite alertas laranja e amarelo de chuva para o ES; veja cidades

Avisos indicam risco de temporais, ventos fortes e possibilidade de alagamentos em diversas regiões do estado até quinta-feira (12)

Publicado em 10 de março de 2026 às 10:07

Chuva pode atingir a Grande Vitória até a próxima quarta-feira (11) Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuva para o Espírito Santo nesta terça-feira (10), com diferentes níveis de intensidade. A Região Sul do Estado concentra o maior risco, mas também há avisos para a Grande Vitória e a Região Serrana.

O alerta laranja, segundo mais grave na escala de risco do Inmet, foi emitido para 24 cidades capixabas. O aviso prevê acumulado de chuva de até 100 milímetros por dia, além de ventos entre 60 e 100 km/h. O alerta é válido das 9h desta terça-feira (10) até as 23h59 de quinta-feira (12), com possibilidade de alagamentos. Os municípios incluídos no alerta são:

Alegre Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Dores do Rio Preto Guaçuí Ibatiba Ibitirama Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta

O Inmet também emitiu um alerta amarelo para 47 cidades capixabas, válido das 9h20 desta terça-feira (10) até as 23h59 de quarta-feira (11). Esse aviso indica perigo potencial e prevê acumulado de até 50 milímetros de chuva por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Nesse caso, o risco de alagamentos é considerado baixo. Os municípios incluídos no alerta amarelo são:

Afonso Cláudio Águia Branca Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Aracruz Baixo Guandu Barra de São Francisco Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Domingos Martins Fundão Governador Lindenberg Guarapari Ibatiba Ibiraçu Iconha Itaguaçu Itapemirim Itarana João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Muniz Freire Pancas Piúma Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Roque do Canaã Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

Previsão para esta terça-feira (10)

Nesta terça-feira (10), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a umidade transportada pelos ventos costeiros mantém a nebulosidade sobre o Espírito Santo, com chuva passageira em alguns momentos do dia em todas as regiões. As temperaturas máximas diminuem e o vento sopra de fraco a moderado no litoral.

