Muniz Freire registra mais de 100 mm de chuva em cerca de uma hora

Um total de 107 milímetros de chuva em apenas uma hora alagou a cidade de Muniz Freire, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (9). A informação foi divulgada pela Defesa Civil Municipal, que afirmou que a água entrou em dois estabelecimentos. Um deles foi atingido pela lama, mas não teve prejuízos.