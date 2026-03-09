A Gazeta - Agora

Muniz Freire registra mais de 100 mm de chuva em cerca de uma hora

Atualizado em 09/03/2026 às 19h17
Limpeza das ruas após chuvas em Muniz Freire
Máquinas trabalharam na limpeza das vias em Muniz Freire, na região central da cidade Crédito: Divulgação/Prefeitura de Muniz Freire

Um total de 107 milímetros de chuva em apenas uma hora alagou a cidade de Muniz Freire, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (9). A informação foi divulgada pela Defesa Civil Municipal, que afirmou que a água entrou em dois estabelecimentos. Um deles foi atingido pela lama, mas não teve prejuízos.

No início da noite, a Prefeitura Municipal divulgou que duas famílias ficaram desalojadas após o transbordamento do Córrego Varginha.

