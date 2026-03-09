Temporal alaga ruas e causa transtornos em Muniz Freire

Um temporal alagou ruas e causou transtornos em Muniz Freire, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (9). A Defesa Civil Municipal informou que o Centro da cidade foi atingido após o transbordamento do córrego Varginha, que corta a área urbana. Já no distrito de Menino Jesus, a 15 km da sede, alagamentos foram causados pelo aumento do nível do Rio Norte.

Pela manhã, um boletim meteorológico já havia sido divulgado pela prefeitura sobre a probabilidade de chuvas de até 70 milímetros na cidade. Equipes do órgão e da administração municipal estão nas ruas para monitorar as áreas afetadas, contabilizar os danos e prestar atendimento. Até o momento, não há registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas.

Equipes da Secretaria de Obras realizam a limpeza das ruas na região do centro. No local está sendo realizada uma obra de drenagem e pavimentação para melhor escoamento da água da chuva, por isso, a presença das manilhas no local.