ES recebe 2 novos alertas de chuvas intensas; veja para quais cidades

Avisos valem até a noite de terça-feira (10) e preveem chuva de até 100 milímetros por dia e ventos de até 100 km/h em parte do Estado

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:00

Cidades da Grande Vitória, Região Serrana e Região Sul foram todas contempladas pelos alertas Crédito: Inmet

Espírito Santo está sob dois novos alertas de chuvas intensas, de diferentes níveis de perigo, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os avisos começaram na manhã desta segunda-feira (9) e seguem válidos até as 23h59 de terça-feira (10).

O primeiro alerta é laranja, o segundo mais alto na escala de risco do Inmet, e abrange 63 cidades capixabas. Para essas localidades, a previsão é de chuva de até 100 milímetros por dia, além de ventos entre 60 e 100 km/h. Os municípios incluídos são:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivácqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Bom Jesus do Norte
  14. Brejetuba
  15. Cachoeiro de Itapemirim
  16. Cariacica
  17. Castelo
  18. Colatina
  19. Conceição do Castelo
  20. Divino de São Lourenço
  21. Domingos Martins
  22. Dores do Rio Preto
  23. Fundão
  24. Governador Lindenberg
  25. Guaçuí
  26. Guarapari
  27. Ibatiba
  28. Ibiraçu
  29. Ibitirama
  30. Iconha
  31. Irupi
  32. Itaguaçu
  33. Itapemirim
  34. Itarana
  35. Iúna
  36. Jerônimo Monteiro
  37. João Neiva
  38. Laranja da Terra
  39. Linhares
  40. Mantenópolis
  41. Marataízes
  42. Marechal Floriano
  43. Marilândia
  44. Mimoso do Sul
  45. Muniz Freire
  46. Muqui
  47. Pancas
  48. Piúma
  49. Presidente Kennedy
  50. Rio Bananal
  51. Rio Novo do Sul
  52. Santa Leopoldina
  53. Santa Maria de Jetibá
  54. Santa Teresa
  55. São Domingos do Norte
  56. São José do Calçado
  57. São Roque do Canaã
  58. Serra
  59. Vargem Alta
  60. Venda Nova do Imigrante
  61. Viana
  62. Vila Velha
  63. Vitória

O segundo aviso é amarelo, que indica perigo potencial. O alerta vale para 61 municípios e prevê chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. As cidades incluídas nesse alerta são:

  1. Afonso Cláudio
  2. Águia Branca
  3. Alegre
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Apiacá
  8. Aracruz
  9. Atílio Vivácqua
  10. Baixo Guandu
  11. Barra de São Francisco
  12. Bom Jesus do Norte
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Cariacica
  16. Castelo
  17. Colatina
  18. Conceição do Castelo
  19. Divino de São Lourenço
  20. Domingos Martins
  21. Dores do Rio Preto
  22. Fundão
  23. Governador Lindenberg
  24. Guaçuí
  25. Guarapari
  26. Ibatiba
  27. Ibiraçu
  28. Ibitirama
  29. Iconha
  30. Irupi
  31. Itaguaçu
  32. Itapemirim
  33. Itarana
  34. Iúna
  35. Jerônimo Monteiro
  36. João Neiva
  37. Laranja da Terra
  38. Linhares
  39. Mantenópolis
  40. Marataízes
  41. Marechal Floriano
  42. Marilândia
  43. Mimoso do Sul
  44. Muniz Freire
  45. Muqui
  46. Pancas
  47. Piúma
  48. Presidente Kennedy
  49. Rio Novo do Sul
  50. Santa Leopoldina
  51. Santa Maria de Jetibá
  52. Santa Teresa
  53. São Domingos do Norte
  54. São José do Calçado
  55. São Roque do Canaã
  56. Serra
  57. Vargem Alta
  58. Venda Nova do Imigrante
  59. Viana
  60. Vila Velha
  61. Vitória

O Inmet alerta para possibilidade de alagamentos, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupção no fornecimento de energia em áreas atingidas pelas chuvas mais intensas. A orientação é que a população acompanhe as atualizações dos órgãos oficiais e redobre a atenção em áreas de risco.

