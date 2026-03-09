Amarelo e laranja

ES recebe 2 novos alertas de chuvas intensas; veja para quais cidades

Avisos valem até a noite de terça-feira (10) e preveem chuva de até 100 milímetros por dia e ventos de até 100 km/h em parte do Estado

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:00

Cidades da Grande Vitória, Região Serrana e Região Sul foram todas contempladas pelos alertas Crédito: Inmet

O Espírito Santo está sob dois novos alertas de chuvas intensas, de diferentes níveis de perigo, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os avisos começaram na manhã desta segunda-feira (9) e seguem válidos até as 23h59 de terça-feira (10).

O primeiro alerta é laranja, o segundo mais alto na escala de risco do Inmet, e abrange 63 cidades capixabas. Para essas localidades, a previsão é de chuva de até 100 milímetros por dia, além de ventos entre 60 e 100 km/h. Os municípios incluídos são:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivácqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Pancas Piúma Presidente Kennedy Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São José do Calçado São Roque do Canaã Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

O segundo aviso é amarelo, que indica perigo potencial. O alerta vale para 61 municípios e prevê chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. As cidades incluídas nesse alerta são:

Afonso Cláudio Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivácqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Pancas Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São José do Calçado São Roque do Canaã Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

O Inmet alerta para possibilidade de alagamentos, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupção no fornecimento de energia em áreas atingidas pelas chuvas mais intensas. A orientação é que a população acompanhe as atualizações dos órgãos oficiais e redobre a atenção em áreas de risco.

