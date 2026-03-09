ES recebe 2 novos alertas de chuvas intensas; veja para quais cidades

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:00
O Espírito Santo está sob dois novos alertas de chuvas intensas, de diferentes níveis de perigo, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os avisos começaram na manhã desta segunda-feira (9) e seguem válidos até as 23h59 de terça-feira (10).
O primeiro alerta é laranja, o segundo mais alto na escala de risco do Inmet, e abrange 63 cidades capixabas. Para essas localidades, a previsão é de chuva de até 100 milímetros por dia, além de ventos entre 60 e 100 km/h. Os municípios incluídos são:
O segundo aviso é amarelo, que indica perigo potencial. O alerta vale para 61 municípios e prevê chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. As cidades incluídas nesse alerta são:
O Inmet alerta para possibilidade de alagamentos, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupção no fornecimento de energia em áreas atingidas pelas chuvas mais intensas. A orientação é que a população acompanhe as atualizações dos órgãos oficiais e redobre a atenção em áreas de risco.
