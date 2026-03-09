Chuva forte provoca alagamentos em Pedra Azul em Domingos Martins

Chuvas intensas causaram alagamentos em Pedra Azul, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (9). A Defesa Civil Municipal informou que as áreas mais afetadas foram o Centro de Eventos "Morangão" — onde é realizada a tradicional Festa do Morango — às margens da BR 262, e a Avenida Modolo, também próxima da rodovia federal.