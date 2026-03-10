Chuva alaga ruas, complica trânsito e causa transtornos em Cachoeiro

As chuvas alagaram ruas e causaram transtornos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (10). Vídeos registrados por moradores (veja acima) mostram um ônibus em meio ao lamaçal, com o para-choque danificado na Rua João Sasso, no bairro São Geraldo. Já em Coronel Borges, os carros precisaram passar pela água ou desviar a rota.

O ônibus pertence a uma empresa que presta serviço para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da cidade. Segundo Cláudia Araújo, coordenadora da associação, o veículo precisou retornar para a instituição até que outro ônibus pudesse buscar os alunos. Por causa da incerteza sobre o transporte disponível, as atividades da Apae serão suspensas na quarta-feira (11). A empresa Reis Turismo foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas não retornou até o momento.