Município registrou o maior volume de chuva do Espírito Santo em 24 horas, e equipes enfrentam dificuldades de acesso para as buscas – que contam com apoio de helicóptero

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:18

Uma criança de aproximadamente 10 anos está desaparecida desde o desabamento de uma casa após um deslizamento de terra em Lagoa Jesuína, na zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (21). Segundo a Defesa Civil Estadual, dois adultos que estavam no imóvel conseguiram sair a tempo e foram resgatados. Um vídeo registrado por moradores mostra a enxurrada que se formou na região durante o temporal que atinge o Estado.

Município registrou o maior volume de chuva do Espírito Santo em 24 horas, e equipes enfrentam dificuldades de acesso para as buscas – que contam com apoio de helicóptero

Criança desaparece após casa desabar durante enxurrada em Rio Bananal, no ES

Comunidades rurais de Palmeiras e Santo Antônio registram alto volume de chuva; a Defesa Civil mantém alerta diante da previsão de mais temporais

Estradas são alagadas e moradores ficam isolados após chuvas em Ibiraçu

Município do Norte do Estado acumulou 110 mm em pouco menos de 60 minutos na tarde desta terça (20), o que fez com que ruas e algumas regiões ficassem alagadas

Sooretama registra volume de chuva impressionante em menos de uma hora

Imagem - Alerta excepcional: ES pode ter chuva de um mês inteiro em apenas 2 dias

Alerta excepcional: ES pode ter chuva de um mês inteiro em apenas 2 dias

De acordo com dados da Defesa Civil Estadual, divulgados na manhã desta quarta-feira, Rio Bananal registrou o maior acumulado de chuva do Espírito Santo nas últimas 24 horas: 310 milímetros. O volume é muito acima da média esperada para janeiro, que é de cerca de 200 milímetros.

Rio Bananal registra 310 mm de chuva em 24h e enfrenta transtornos

Chuvas fortes causam desabamento e mobilizam Bombeiros em Rio Bananal por Leitor A Gazeta
Temporal causa desabamento e mobiliza resgate em Rio Bananal por Leitor A Gazeta
Rio Bananal registra 310 mm de chuva em 24h e enfrenta transtornos por Leitor A Gazeta
Temporal causa desabamento e mobiliza resgate em Rio Bananal por Leitor A Gazeta
Chuva intensa provoca desabamento e deixa criança desaparecida em Rio Bananal por Leitor A Gazeta
Chuva em Rio Bananal, região Norte do Estado por Leitor A Gazeta
1 de 6
Chuvas fortes causam desabamento e mobilizam Bombeiros em Rio Bananal por Leitor A Gazeta

O coronel Benício Ferrari Júnior, coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, explicou à reportagem da TV Gazeta que equipes do Corpo de Bombeiros de Linhares foram acionadas imediatamente, mas tiveram dificuldades para chegar ao local devido à queda de barreiras nas estradas de acesso. Os militares precisaram seguir a pé até a residência.

“Dada a complexidade da situação, os militares acionaram o Centro Especializado de Resposta a Desastres, cujas equipes estão em deslocamento até a região de helicóptero para dar continuidade às buscas”, informou o coronel Benício Ferrari Júnior. Ele ressaltou que continua chovendo na região e há previsão de mais chuva para as próximas horas.

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec-ES) informou ainda que segue monitorando as condições meteorológicas e orientando os municípios. Até o momento, não houve solicitação formal de apoio por parte das prefeituras.

Veja os acumulados de chuva em 24h, conforme atualização das 7h (demais cidades registraram menos de 90 mm):

  • Rio Bananal - 310 mm
  • Linhares - 301 mm
  • Sooretama - 179 mm
  • Ibitirama - 165 mm
  • Afonso Cláudio - 125 mm
  • Aracruz - 125 mm
  • Santa Maria de Jetibá - 116 mm
  • Divino de São Lourenço - 114 mm 
  • Boa Esperança - 99 mm
  • Anchieta - 96 mm
  • Vila Velha - 96 mm
  • Venda Nova do Imigrante - 94 mm
  • Governador Lindenberg - 91 mm

