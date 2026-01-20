Árvore cai, derruba grade e levanta carro em Vitória

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 18:29
Uma árvore de grande porte caiu, derrubou parte de uma grade de um estacionamento particular e ainda levantou um carro (Fiat Siena) no bairro Bento Ferreira, em Vitória. O incidente ocorreu na Rua Henrique Rosetti, na tarde de terça-feira (20) e não há informação sobre as causas. Um vídeo enviado por um leitor de A Gazeta mostra as raízes expostas e também o que aparenta ser um vazamento de água decorrente de um rompimento de tubulação.
A Prefeitura da Capital, Corpo de Bombeiros e Cesan foram procurados para detalhes sobre a situação.
