Em Bento Ferreira

Árvore cai, derruba grade e levanta carro em Vitória

Incidente ocorreu na tarde desta terça-feira (20) na Rua Henrique Rosetti, em frente a um restaurante

Uma árvore de grande porte caiu, derrubou parte de uma grade de um estacionamento particular e ainda levantou um carro (Fiat Siena) no bairro Bento Ferreira, em Vitória. O incidente ocorreu na Rua Henrique Rosetti, na tarde de terça-feira (20) e não há informação sobre as causas. Um vídeo enviado por um leitor de A Gazeta mostra as raízes expostas e também o que aparenta ser um vazamento de água decorrente de um rompimento de tubulação.