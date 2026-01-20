Temporal provoca alagamentos e transtornos em Sooretama

Um temporal atingiu a cidade de Sooretama, na região Norte do Espírito Santo, no começo da tarde desta terça-feira (20) e rapidamente causou problemas. A chuva foi tão intensa que vários bairros da cidade registraram alagamentos.

Em vídeos feitos por moradores, é possível perceber ruas completamente tomadas pela água. Na região de Barro Roxo, no interior, munícipes mostraram a dificuldade para sair de casa e o avanço da enxurrada, resultado da forte chuva. Outro ponto que chamou a atenção foi na ES 358, estrada que liga Linhares à Vila Valério. Nela, parte do acostamento ficou danificado.