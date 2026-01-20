A Gazeta - Agora

Moradores de bairros da Serra registram chuva impressionante

Publicado em 20/01/2026 às 15h24
Município está entre as áreas sob alerta para acumulados elevados nas próximas 48 horas no Espírito Santo

As chuvas intensas que atingem a Serra (e outras cidades da Grande Vitória e no interior do ES) nesta terça-feira (20) chamou a atenção de moradores. Leitores enviaram à reportagem de A Gazeta fotos e vídeos (veja acima) que mostram a intensidade da precipitação em diferentes pontos do município, como Laranjeiras e Serra Sede.

Tempo fechado em Serra Sede nesta terça-feira (20)
A chuva e a nebulosidade praticamente encobriram o Mestre Álvaro visto de Serra Sede Crédito: Leitor | A Gazeta

A Serra está entre os municípios do Espírito Santo sob alerta de risco excepcional emitido pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, válido para esta terça (20) e quarta-feira (21). A previsão indica chuva persistente, com intensidade moderada a forte, além de possibilidade de descargas elétricas, trovoadas e ventos intensos.

De acordo com a Defesa Civil, em apenas dois dias o Estado pode registrar um volume de chuva igual ou superior à média esperada para todo o mês de janeiro, que gira em torno de 200 milímetros. O órgão orienta que a população acompanhe os avisos oficiais e fique atenta às mudanças nas condições do tempo ao longo do período. A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil para saber se houve acionamento. Quando houver retorno, o texto será atualizado.

