Moradores de bairros da Serra registram chuva impressionante
As chuvas intensas que atingem a Serra (e outras cidades da Grande Vitória e no interior do ES) nesta terça-feira (20) chamou a atenção de moradores. Leitores enviaram à reportagem de A Gazeta fotos e vídeos (veja acima) que mostram a intensidade da precipitação em diferentes pontos do município, como Laranjeiras e Serra Sede.
A Serra está entre os municípios do Espírito Santo sob alerta de risco excepcional emitido pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, válido para esta terça (20) e quarta-feira (21). A previsão indica chuva persistente, com intensidade moderada a forte, além de possibilidade de descargas elétricas, trovoadas e ventos intensos.
De acordo com a Defesa Civil, em apenas dois dias o Estado pode registrar um volume de chuva igual ou superior à média esperada para todo o mês de janeiro, que gira em torno de 200 milímetros. O órgão orienta que a população acompanhe os avisos oficiais e fique atenta às mudanças nas condições do tempo ao longo do período. A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil para saber se houve acionamento. Quando houver retorno, o texto será atualizado.