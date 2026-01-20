Moradores de bairros da Serra registram chuva impressionante

As chuvas intensas que atingem a Serra (e outras cidades da Grande Vitória e no interior do ES) nesta terça-feira (20) chamou a atenção de moradores. Leitores enviaram à reportagem de A Gazeta fotos e vídeos (veja acima) que mostram a intensidade da precipitação em diferentes pontos do município, como Laranjeiras e Serra Sede.

A chuva e a nebulosidade praticamente encobriram o Mestre Álvaro visto de Serra Sede Crédito: Leitor | A Gazeta

A Serra está entre os municípios do Espírito Santo sob alerta de risco excepcional emitido pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, válido para esta terça (20) e quarta-feira (21). A previsão indica chuva persistente, com intensidade moderada a forte, além de possibilidade de descargas elétricas, trovoadas e ventos intensos.