Temporal em Vila Velha causa queda de árvores, postes e moradores ficam sem energia

Temporal derrubou postes na Ilha da Conceição, em Vila Velha Crédito: Vinicius Colini

O temporal que atingiu Vila Velha nesta terça-feira (20) causou problemas em diversas partes do município. Na Rua Marinheiro Popeye, no bairro Ilha da Conceição, por exemplo, a queda de uma árvore de grande porte sobre a rede elétrica danificou quatro postes, deixando 66 clientes do entorno sem energia.

Uma equipe técnica da EDP esteve no local, isolou a área e eliminou o risco. Equipes da prefeitura e da concessionária atuam na poda da árvore e na recomposição da rede elétrica atingida, respectivamente.

Também houve queda de árvores no Morro do Moreno e na Praia da Costa. Além disso, houve acúmulo de água em alguns pontos das vias urbanas, de forma superficial. Mesmo assim, segundo a administração municipal, todas as Estações de Bombeamento de Águas Pluviais foram acionadas para reduzir o nível dos canais. No bairro Itaparica, até as 16h, os pluviômetros chegaram a registrar 27,6 milímetros de chuva em 24 horas, sendo o maior volume do município no período. A Defesa Civil acompanha situação. [Veja aqui como se mede a chuva]

Temporal derrubou árvores na Ilha da Conceição, em Vila Velha. Uma delas caiu sobre um veículo Crédito: Vinicius Colini