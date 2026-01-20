Clima

Inmet renova alerta vermelho de chuva para o ES e emite outros dois

A previsão indica ventos fortes e acumulado para quase todo o Estado, nesta terça-feira (20)

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:06

ES está sob três alertas meteorológicos nesta terça-feira (20) Crédito: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três novos alertas para o Espírito Santo nesta terça-feira (20): um vermelho, o mais grave, para alagamentos, e dois mais brandos, um laranja e um amarelo, prevendo chuvas intensas.

O alerta vermelho para acumulado de chuva começou meia-noite e vai até o final desta terça. Ele prevê que pode chover mais de 100 mm por dia, com grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas para 72 cidades capixabas. São elas:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivácqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jaguaré Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Nova Venécia Pancas Pinheiros Ponto Belo Presidente Kennedy Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São José do Calçado São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória

Alerta laranja

O alerta laranja, o segundo mais alto da escala de risco, vale para 77 cidades capixabas (menos Pedro Canário), também até o final desta terça. A previsão para elas é de chuva de até 100 mm por dia, com ventos entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos.

Alerta amarelo

O alerta amarelo começou meia-noite desta terça-feira e vai até as 23h59 de domingo (25). Ele abrange todo o Estado e prevê chuva de até 50 mm por dia, com ventos que podem chegar a 60 km/h. O risco de alagamentos é baixo.

Influência da ZCAS

Lembrando que o Espírito Santo está na rota do novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), até 23 de janeiro — fenômeno que traz chuvas intensas e persistentes.

