Home
>
Clima no ES
>
Inmet renova alerta vermelho de chuva para o ES e emite outros dois

Inmet renova alerta vermelho de chuva para o ES e emite outros dois

A previsão indica ventos fortes e acumulado para quase todo o Estado, nesta terça-feira (20)

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:06

ES está sob três alertas meteorológicos nesta terça-feira (20)
ES está sob três alertas meteorológicos nesta terça-feira (20) Crédito: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três novos alertas para o Espírito Santo nesta terça-feira (20): um vermelho, o mais grave, para alagamentos, e dois mais brandos, um laranja e um amarelo, prevendo chuvas intensas.

Recomendado para você

A previsão indica ventos fortes e acumulado para quase todo o Estado, nesta terça-feira (20)

Inmet renova alerta vermelho de chuva para o ES e emite outros dois

O cenário é favorável à ocorrência de chuvas intensas, raios, trovoadas e rajadas de vento

Defesa Civil emite alerta de tempo severo para o ES até quinta-feira (22)

O aviso de maior risco vale para 44 cidades e o de cor laranja cobre todo o território capixaba

Vem chuva por aí: Inmet emite novos alertas laranja e vermelho para o ES

O alerta vermelho para acumulado de chuva começou meia-noite e vai até o final desta terça. Ele prevê que pode chover mais de 100 mm por dia, com grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas para 72 cidades capixabas. São elas:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivácqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Bom Jesus do Norte
  15. Brejetuba
  16. Cachoeiro de Itapemirim
  17. Cariacica
  18. Castelo
  19. Colatina
  20. Conceição do Castelo
  21. Divino de São Lourenço
  22. Domingos Martins
  23. Dores do Rio Preto
  24. Ecoporanga
  25. Fundão
  26. Governador Lindenberg
  27. Guaçuí
  28. Guarapari
  29. Ibatiba
  30. Ibiraçu
  31. Ibitirama
  32. Iconha
  33. Irupi
  34. Itaguaçu
  35. Itapemirim
  36. Itarana
  37. Iúna
  38. Jaguaré
  39. Jerônimo Monteiro
  40. João Neiva
  41. Laranja da Terra
  42. Linhares
  43. Mantenópolis
  44. Marechal Floriano
  45. Marilândia
  46. Mimoso do Sul
  47. Muniz Freire
  48. Muqui
  49. Nova Venécia
  50. Pancas
  51. Pinheiros
  52. Ponto Belo
  53. Presidente Kennedy
  54. Rio Bananal
  55. Rio Novo do Sul
  56. Santa Leopoldina
  57. Santa Maria de Jetibá
  58. Santa Teresa
  59. São Domingos do Norte
  60. São Gabriel da Palha
  61. São José do Calçado
  62. São Mateus
  63. São Roque do Canaã
  64. Serra
  65. Sooretama
  66. Vargem Alta
  67. Venda Nova do Imigrante
  68. Viana
  69. Vila Pavão
  70. Vila Valério
  71. Vila Velha
  72. Vitória

Alerta laranja

O alerta laranja, o segundo mais alto da escala de risco, vale para 77 cidades capixabas (menos Pedro Canário), também até o final desta terça. A previsão para elas é de chuva de até 100 mm por dia, com ventos entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos.

Alerta amarelo

O alerta amarelo começou meia-noite desta terça-feira e vai até as 23h59 de domingo (25). Ele abrange todo o Estado e prevê chuva de até 50 mm por dia, com ventos que podem chegar a 60 km/h. O risco de alagamentos é baixo.

Influência da ZCAS

Lembrando que o Espírito Santo está na rota do novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), até 23 de janeiro — fenômeno que traz chuvas intensas e persistentes.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

chuva clima

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais