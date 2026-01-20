Inmet renova alerta vermelho de chuva para o ES e emite outros dois

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:06
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três novos alertas para o Espírito Santo nesta terça-feira (20): um vermelho, o mais grave, para alagamentos, e dois mais brandos, um laranja e um amarelo, prevendo chuvas intensas.
O alerta vermelho para acumulado de chuva começou meia-noite e vai até o final desta terça. Ele prevê que pode chover mais de 100 mm por dia, com grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas para 72 cidades capixabas. São elas:
O alerta laranja, o segundo mais alto da escala de risco, vale para 77 cidades capixabas (menos Pedro Canário), também até o final desta terça. A previsão para elas é de chuva de até 100 mm por dia, com ventos entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos.
O alerta amarelo começou meia-noite desta terça-feira e vai até as 23h59 de domingo (25). Ele abrange todo o Estado e prevê chuva de até 50 mm por dia, com ventos que podem chegar a 60 km/h. O risco de alagamentos é baixo.
Lembrando que o Espírito Santo está na rota do novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), até 23 de janeiro — fenômeno que traz chuvas intensas e persistentes.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o