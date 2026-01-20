Sooretama registra volume de chuva impressionante em menos de uma hora

O volume de chuva registrado em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (20), chegou a 110 milímetros em pouco menos de uma hora, conforme informações da Defesa Civil. A intensidade do temporal provocou alagamentos e danos em diferentes pontos do município. Moradores chegaram a registrar em vídeo a intensidade do temporal.

Durante as vistorias realizadas nas áreas afetadas, a Defesa Civil constatou que cerca de 22 metros do acostamento da ES 358, que liga Linhares a Vila Valério, foram danificados pela força da água. O trecho foi sinalizado e, nesta quarta-feira, equipes da Secretaria de Serviços Urbanos devem iniciar os reparos.