Sooretama registra volume de chuva impressionante em menos de uma hora
O volume de chuva registrado em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (20), chegou a 110 milímetros em pouco menos de uma hora, conforme informações da Defesa Civil. A intensidade do temporal provocou alagamentos e danos em diferentes pontos do município. Moradores chegaram a registrar em vídeo a intensidade do temporal.
Durante as vistorias realizadas nas áreas afetadas, a Defesa Civil constatou que cerca de 22 metros do acostamento da ES 358, que liga Linhares a Vila Valério, foram danificados pela força da água. O trecho foi sinalizado e, nesta quarta-feira, equipes da Secretaria de Serviços Urbanos devem iniciar os reparos.
Não houve registro de desabrigados ou desalojados. Apenas um morador da localidade de Barro Roxo, interior do município, teve a casa invadida pela água. Ele conseguiu salvar parte dos pertences, mas alguns móveis que não puderam ser suspensos foram danificados. Apesar dos prejuízos materiais, não houve registro de danos mais graves.