Estradas são alagadas e moradores ficam isolados após chuvas em Ibiraçu

Atualizado em 20/01/2026 às 20h42
Comunidades rurais de Palmeiras e Santo Antônio registram alto volume de chuva; a Defesa Civil mantém alerta diante da previsão de mais temporais.

As fortes chuvas desta terça-feira (20) provocaram alagamentos e deixaram moradores isolados em Ibiraçu, na região Norte do Espírito Santo. As comunidades de Palmeiras e Santo Antônio, no interior do município, são as áreas mais afetadas até o momento, com estradas rurais completamente tomadas pela água e lama, dificultando a passagem de veículos pequenos.

Segundo a Defesa Civil, em Santo Antônio choveu cerca de 100 milímetros apenas nesta terça-feira. Já em Palmeiras, o volume chegou a 170 milímetros em dois dias, sendo 50 mm na segunda-feira (19) e 120 mm nesta terça. O grande volume de água elevou significativamente o nível do rio, que apresenta forte correnteza, mas ainda com capacidade de escoamento.

Com previsão de mais chuva, as equipes seguem monitorando a situação e, em caso de emergência, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros devem ser acionados.

