ES contará com novos radares meteorológicos mais modernos e precisos

Estado vai instalar três equipamentos que irão melhorar a precisão dos alertas de eventos climáticos extremos; apenas Santa Catarina, no país, conta com equipamentos deste nível

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:48

Os três novos radares meteorológicos que serão instalados no ES serão semelhantes ao desta foto Crédito: Divulgação | Defesa Civil Estadual

O Espírito Santo será o segundo estado brasileiro a contar com um sistema próprio de radares meteorológicos para monitoramento do clima. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (21), no Centro de Inteligência e Defesa Civil do Estado, em meio ao período de chuvas intensas que atingem o território capixaba.

Segundo o governador, três radares meteorológicos serão instalados, sendo que processo de aquisição dos equipamentos já foi iniciado, com investimento estimado em R$ 42 milhões.

O radar de banda C (frequência de 5 GHz e alcance de 250 km) será montado em Governador Lindenberg, permitindo uma cobertura de praticamente todo o Espírito Santo. Já os radares de banda X (frequência de 8 e 12 GHz e alcance de 60 e 80 km) serão instalados em Santa Leopoldina, com foco no monitoramento da Grande Vitória e da região Serrana, e em Guaçuí, para atender especialmente o Caparaó capixaba.

"Só tem hoje um estado que tem um sistema como esse que nós vamos implantar aqui, que é Santa Catarina. Nós seremos um dos primeiros a ter um sistema próprio de monitoramento climático" Renato Casagrande Governador do Espírito Santo

A decisão foi tomada após eventos recentes de chuvas extremas, como as registradas em Mimoso do Sul, em 2024. “A gente sentiu que precisava dar mais um passo porque nós não podemos ficar dependentes apenas da modelagem global e nacional”, explicou Casagrande.

O estudo técnico que embasou a implantação dos radares foi realizado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), órgão ligado ao governo do Paraná especializado em meteorologia. A partir do levantamento, o Estado avançou para a fase de elaboração do edital de compra dos equipamentos, que será internacional, já que os radares são fabricados no exterior.

O governo estadual trabalha agora na finalização do edital e a expectativa é que o documento seja lançado entre os meses de março e abril, dando início ao processo de aquisição dos equipamentos. “Atualmente, nós temos um radar do governo federal em Santa Teresa, mas ele é precário. Às vezes funciona, outras não, e a gente fica limitado aos dados globais e nacionais”, disse o governador.

Com os novos radares, o Espírito Santo terá maior capacidade de monitoramento em tempo real, previsão mais assertiva e emissão de avisos meteorológicos mais precisos à população. “O radar pode nos dar informação rápida sobre a formação de eventos extremos, como chuva intensa ou granizo, permitindo alertas mais eficientes”, destacou.

Além da implantação dos radares, o governador citou o fortalecimento da estrutura estadual de Defesa Civil, com a ampliação do número de meteorologistas atuando 24h por dia e a integração de estações meteorológicas, medição de vazão de rios e sistemas de alerta. “A gente está dando um passo praticamente definitivo para proteger a vida e o patrimônio dos capixabas”, concluiu.

