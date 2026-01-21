Vídeo

Chuva causa alagamentos e bloqueia estradas no Norte e Noroeste do ES

Volume de chuva causou alagamentos, interdições viárias e, por conta do desabamento de uma casa, uma criança morreu na madrugada desta quarta-feira (21)

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 13:09

Segundo a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec-ES), foi emitido um alerta para volumes de chuva acima da média esperada para todo o mês de janeiro.

Em Linhares, no Norte do Espírito Santo, o acumulado de chuva em 24 horas chegou a 301 milímetros, segundo boletim do Cepdec-ES atualizado às 7h desta quarta-feira. Os bairros afetados foram Interlagos, Pó do Shell e Pó do Aviso, além do Residencial Mata do Cacau e o distrito de Bebedouro. De acordo com a Defesa Civil Municipal, não há registro de desabrigados ou desalojados e equipes seguem em alerta e de plantão.

Em Rio Bananal, também no Norte do Estado, um menino de 10 anos foi encontrado morto após ser soterrado. A casa em que ele morava foi atingida por um deslizamento de terra e desabou na região da Lagoa Jesuína, zona rural do município, na madrugada desta quarta-feira. Segundo a Defesa Civil Estadual, dois adultos que estavam no imóvel conseguiram sair a tempo e foram resgatados. O município lidera o ranking de onde mais choveu no Estado em 24h, com 310 milímetros.

Em Sooretama, moradores ficam ilhados

Em Sooretama, o forte temporal provocou alagamentos em estradas e deixou moradores ilhados. Três famílias estão desabrigadas e cinco, desalojadas. A Defesa Civil Municipal registrou 192 milímetros de chuva, volume que resultou em diversos pontos de alagamento, principalmente nas áreas às margens do Rio Córrego D’Água. Um ponto de alojamento foi estruturado na EMEF Álvaro Marques de Oliveira, onde famílias recebem suporte, enquanto as equipes seguem mobilizadas e monitorando a situação.

Em Ibiraçu, estradas bloqueadas

As comunidades de Palmeiras e Santo Antônio foram as mais atingidas pelo temporal em Ibiraçu, também na Região Norte. Segundo a Defesa Civil Municipal, o grande volume de chuva bloqueou estradas, que ficaram cobertas de lama.

Em Santo Antônio, choveu cerca de 100 mm apenas nesta terça-feira (20). Já na comunidade de Palmeiras, o volume acumulado chegou a 170 mm em dois dias, sendo 50 mm na segunda-feira (19) e 120 mm na terça-feira. O grande volume de água causou aumento expressivo no nível do rio da região, que apresenta forte correnteza, mas ainda com capacidade de escoamento.

Na comunidade de Palmeiras, um vídeo recebido pela reportagem mostra a Cachoeira Henrique Sfalsin com grande volume de água descendo rapidamente, misturada à lama carregada pela chuva. Em Santo Antônio, as estradas rurais ficaram tomadas pela lama, dificultando o acesso de veículos, principalmente os de pequeno porte.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Defesa Civil de Ibiraçu nesta quarta-feira (21) para obter atualização sobre o acumulado de chuva, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

São Roque do Canãa, Noroeste do ES

Em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, uma árvore caiu na estrada que liga o município a Colatina, cidade vizinha. Segundo a Defesa Civil Municipal, o trânsito precisou operar em meia pista durante o trabalho de limpeza e liberação da via, que durou cerca de uma hora.

