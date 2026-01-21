Home
Árvore cai, atinge carros e deixa semáforos apagados na Leitão da Silva

Motorista de um dos veículos aguarda auxílio do Corpo de Bombeiros para que os galhos sejam cortados e ele possa sair do automóvel

Imagem de perfil de Vitor Antunes

Vitor Antunes

Estagiário / [email protected]

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 11:44

Evento ocorreu na manhã desta quarta (21)

Uma árvore caiu e atingiu seis carros na Rua Constante Sodré, no bairro Santa Lúcia, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (21), afetando o fornecimento de energia elétrica na região e deixando semáforos da Avenida Leitão da Silva apagados. O fato ocorreu durante a chuva constante que atinge o Espírito Santo. O motorista de um dos veículos precisou do apoio do Corpo de Bombeiros que cortaram os galhos para que ele pudesse sair do automóvel, por volta das 11h30. Apesar dos transtornos, não há registro de feridos. 

Segundo apuração do repórter-fotográfico de A Gazeta Fernando Madeira, Luciano de Toledo, de 76 anos, foi resgatado sem ferimentos. Ele havia deixado a esposa em um hospital particular na Avenida Leitão da Silva. Em seguida, estacionou em frente à Maternidade Unimed, onde permaneceu no interior do veículo no momento em que a árvore caiu.

A cabeleireira Jerusa Monteiro também estava dentro de um dos carros atingidos. “Eu tinha acabado de parar para conversar com minha irmã no celular. Dali a pouco, a árvore caiu. Eu só ouvi aquele barulho, vi uma árvore em cima do carro e um monte de faíscas de energia. Me deu um medo danado, um desespero”, disse ela ao repórter João Brito, da TV Gazeta.

Queda árvore em Santa Lúcia

Seis carros atingidos por árvore em frente à Maternidade Unimed, em Santa Lúcia. Não houve feridos por Fernando Madeira/A Gazeta
Seis carros atingidos por árvore em frente à Maternidade Unimed, em Santa Lúcia. Não houve feridos por Fernando Madeira/A Gazeta

Jerusa ficou presa no veículo por cerca de cinco minutos. “Ele estragou bem, acho que a frente. Eu não consigo nem ver o capô do carro, porque a árvore está ali em cima. Estragou o para-brisas, que quebrou todinho, e estava vazando água dentro do carro por conta disso”, detalhou.

A reportagem constatou que agentes da Guarda de Vitória monitoram o trânsito em cruzamentos da Avenida Leitão da Silva enquanto os semáforos seguem sem funcionar. A Prefeitura de Vitória e a EDP foram procuradas por A Gazeta, mas não haviam retornado até a publicação desta matéria.

*Esta matéria está em atualização

