Vila Velha registra alagamentos e é onde mais choveu na Grande Vitória

Foram 100 milímetros de chuva em 24 horas; bairros da Região 5 apresentam pontos de alagamento nesta quarta-feira (21)

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 11:29

Vila Velha foi o município que registrou maior volume de chuva na Grande Vitória em 24 horas. De acordo com o boletim da Defesa Civil Estadual divulgado na manhã quarta-feira (21), a cidade contabilizou um acumulado de 100 milímetros de chuva até às 9h. Durante a manhã, pontos de alagamento foram registrados em bairros da Região 5.

A Rodovia do Sol apresenta acúmulo de água na via lateral na altura dos bairros Barra do Jucu e Riviera da Barra. Ruas do bairro Ulisses Guimarães também tiveram pontos de alagamento. No bairro Barramares, a água ficou concentrada na Estrada Ayrton Senna (veja acima).

Na tarde da última terça-feira (21), a Prefeitura de Vila Velha identificou quedas de árvores no Morro do Moreno, na Praia da Costa e em Ilha da Conceição, onde postes foram atingidos.

Equipes da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Vila Velha intensificaram o trabalho preventivo de monitoramento nas áreas de risco do município, durante a terça-feira. Ações foram realizadas nas regiões 4 e 1, nos bairros de Cobi de Cima e Jaburuna, com o objetivo de identificar possíveis alterações nos locais mapeados como áreas de risco.

Até o final da semana, outras áreas de risco como Praia da Costa, na Região 1, vão receber a visita dos técnicos da Defesa Civil de Vila Velha. Os bairros de Ilha dos Ayres, Aribiri, Ataíde, Vila Garrido e Santa Rita, na Região 3, também já foram monitorados pelos agentes.

Estrada Ayrton Senna, no bairro Barramares, em Vila Velha, registrou pontos de alagamento nesta quarta-feira (21) Crédito: Ricardo Medeiros

Até as 9h, nas últimas 24h, os dados das redes de estações meteorológicas do Espírito Santo registraram os maiores acumulados de chuva nos municípios de Rio Bananal (339 mm), Linhares (323 mm), Sooretama (191 mm), Aracruz (176 mm), Ibitirama (165 mm), Afonso Claúdio (130 mm), Santa Maria de Jetibá (118 mm), Divino São Lourenço (109 mm), Boa Esperança (101 mm) e Vila Velha (100 mm). Nos demais postos pluviométricos os registros ficaram abaixo de 100 mm.

Chuva continua, mas menos intensa

De acordo com as últimas análises da Defesa Civil Estadual, há chances de chuvas persistentes em praticamente todo o Estado nesta quarta-feira, acompanhada de raios, trovoadas e vento intenso. Dentre os riscos associados estão alagamentos frequentes, enxurradas, inundações, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia e deslizamento de terra.



Para os dias 22 e 23 de janeiro, a previsão da Defesa Civil indica uma leve redução em intensidade e frequência de chuvas no Estado. Ainda assim, os dias se manterão com aviso de alto impacto ativo para todo o Espírito Santo.

