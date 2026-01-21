Home
Cotidiano
Família de Vila Velha sofre há 14 dias sem água e depende de vizinha

Moradora do bairro Jardim Marilândia afirma que buscou atendimento da Cesan desde o início de janeiro, mas não obteve retorno da companhia

Breno Alexandre

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 11:25

Torneiras secas afetam a rotina da família moradora do bairro Jardim Marilândia

Uma família do bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, enfrenta há 14 dias a falta de água. A servidora pública Roseli Pereira afirma que procurou a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) no dia 7 de janeiro, em busca de uma solução, mas, desde então, não obteve retorno. O último contato com a empresa ocorreu há cerca de uma semana, quando, segundo ela, um funcionário orientou que fossem evitadas ligações frequentes para não gerar muitos protocolos de atendimento.

Roseli contou que mora com a mãe, de 86 anos, que é hipertensa e tem ficado nervosa com a situação. Segundo ela, o problema começou após a limpeza da caixa-d’água da residência, realizada na véspera de Natal. Cerca de duas semanas depois, o imóvel passou a enfrentar interrupções no abastecimento. A servidora disse ainda que contratou um bombeiro hidráulico para avaliar o local, e o profissional constatou que a falha estaria na rede externa de distribuição.

Falta d'água deixa torneiras secas e cestos cheios no bairro Jardim Marilândia, Vila Velha
Falta d'água deixa torneiras secas e cestos cheios no bairro Jardim Marilândia, Vila Velha Crédito: Roseli Pereira

Diante disso, a partir do dia 7 de janeiro, Roseli passou a buscar atendimento junto à Cesan para esclarecer o problema. Ela relatou que, na ocasião, a companhia informou que a situação seria resolvida em até 24 horas e que um caminhão-pipa seria enviado como medida paliativa, o que não ocorreu.

Já fui até o local verificar a situação e o relógio de água não gira. Eles deram um prazo, mas não resolveram nada. Me sinto desrespeitada e negligenciada

Roseli Pereira

Servidora pública

Sensibilizada com a situação da família, uma vizinha conectou uma mangueira para abastecer a caixa-d’água da casa. “Até quando vamos depender da ajuda dos outros para resolver um problema que não é nosso?”, questionou a servidora pública.

A reportagem de A Gazeta procurou a Cesan para comentar o caso, mas a empresa não havia se manifestado até a publicação desta matéria.

Problema recorrente na Grande Vitória

Na semana passada, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) encaminhou um ofício à Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), solicitando esclarecimentos sobre a falta de água em bairros de Vitória e cobrando a retomada do abastecimento.

No documento, o órgão pede a adoção de medidas para o restabelecimento regular do serviço, além de esclarecimentos sobre o problema, cronograma de ações, providências emergenciais e informações sobre o atendimento à população afetada.

