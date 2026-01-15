Transtorno

MPES volta a cobrar Cesan sobre falta de água em bairros de Vitória

A última notificação aconteceu no domingo (11); no bairro Conquista, moradores afirmam que o problema de desabastecimento já dura dois meses

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 11:26

Falta de água Conquista, em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

Mais uma vez, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) encaminhou um ofício à Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), solicitando esclarecimentos sobre a falta de água em bairros de Vitória e cobrando a retomada do abastecimento. Uma notificação já havia sido enviada à empresa no dia 1º de janeiro. Na quarta-feira (14), moradores do bairro Conquista, ouvidos por A Gazeta, relataram que estão sofrem com o desabastecimento há dois meses.

Além da Grande São Pedro, onde fica o bairro Conquista, a nova notificação enviada pelo MPES cita problemas de abastecimento em Santa Clara, Fonte Grande, Piedade, Jesus de Nazareth, Moscoso, Forte São João, Romão e Cruzamento. No documento, o órgão solicita a adoção de medidas para o restabelecimento regular do serviço, além de esclarecimentos, cronograma de ações, providências emergenciais e informações sobre o atendimento à população afetada.

O MPES informou, em nota, que a Cesan afirmou ao órgão ter normalizado o abastecimento nos bairros indicados. O Ministério Público disse que “seguirá acompanhando o caso para garantir a proteção dos direitos dos consumidores e da coletividade”.

Nesta quinta-feira (15), a reportagem da TV Gazeta esteve no bairro Conquista e conversou com moradores, que relataram ainda enfrentar falta de água. Segundo eles, desde o início do desabastecimento, há cerca de 60 dias, a Cesan foi acionada diversas vezes e chegou a enviar equipe ao bairro, mas o problema não foi resolvido. Conforme os relatos, a região vinha sendo abastecida por caminhão-pipa, mas nem todas as residências foram contempladas.

A Companhia Espírito-Santense de Saneamento vem sendo procurada por A Gazeta desde a manhã de quarta-feira, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.

