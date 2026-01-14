Desabastecimento

Moradores de bairro de Vitória relatam falta de água há dois meses

Segundo relatos de pessoas residentes no bairro Conquista ouvidas pela reportagem, carros-pipas são enviados à região, mas eles cobram uma solução definitiva

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 15:08

A solução encontrada pela Cesan e moradores é o abastecimento com carros-pipas, porém ainda insuficiente Crédito: Leitor | A Gazeta

Casas do bairro Conquista, em Vitória, estão há cerca de dois meses sem água. Moradores ouvidos pela Reportagem de A Gazeta relatam que, há 60 dias, o abastecimento tem sido feito por meio de caminhão-pipa.

Chegar do trabalho e não conseguir tomar um banho tranquilo. A gente tá lutando por um direito que é do ser humano. Ter água tratada, água limpa... a gente tá quase que implorando para que isso aconteça Luan Vieira Autônomo

Segundo os moradores, a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) foi acionada diversas vezes, chegou a ir ao bairro, mas o problema não foi resolvido. Ainda conforme os relatos, a região tem sido abastecida com caminhão-pipa, porém nem todas as residências são contempladas.

Carro-pipa sobe, abastece, desce, mas não tem como abastecer mais de 100 moradores. Não tem como porque tem algumas ruas que infelizmente ele não vai subir, pois são escadas. A mangueira não vai até lá Elisama Santos Moradora

Morador exibe caixa d'água completamente vazia; problema persiste há mais de mês Crédito: Leitor | A Gazeta

A auxiliar de serviços gerais Simone Silva, que mora no bairro há 25 anos, tem quatro filhos e relata que está precisando comprar água para consumo da família. “O carro-pipa tá vindo todos os dias praticamente fazer o abastecimento só que precisamos de solução [...] com as crianças em casa e sem água está difícil. Estamos sofrendo muito”, conta.

Segundo os moradores, o problema no abastecimento fica pior na parte mais alta da comunidade, mas todo o bairro é afetado.

A Cesan foi questionada sobre o motivo da falta de água persistente e a previsão para retomada do abastecimento. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

