Moradores de bairro de Vitória relatam falta de água há dois meses

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 15:08
Casas do bairro Conquista, em Vitória, estão há cerca de dois meses sem água. Moradores ouvidos pela Reportagem de A Gazeta relatam que, há 60 dias, o abastecimento tem sido feito por meio de caminhão-pipa.
Luan VieiraAutônomo
Segundo os moradores, a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) foi acionada diversas vezes, chegou a ir ao bairro, mas o problema não foi resolvido. Ainda conforme os relatos, a região tem sido abastecida com caminhão-pipa, porém nem todas as residências são contempladas.
Elisama SantosMoradora
A auxiliar de serviços gerais Simone Silva, que mora no bairro há 25 anos, tem quatro filhos e relata que está precisando comprar água para consumo da família. “O carro-pipa tá vindo todos os dias praticamente fazer o abastecimento só que precisamos de solução [...] com as crianças em casa e sem água está difícil. Estamos sofrendo muito”, conta.
Segundo os moradores, o problema no abastecimento fica pior na parte mais alta da comunidade, mas todo o bairro é afetado.
A Cesan foi questionada sobre o motivo da falta de água persistente e a previsão para retomada do abastecimento. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.
