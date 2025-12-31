Rede clandestina provocou falta de água em Guarapari e Anchieta

Cesan fez corte das ligações irregulares Crédito: Divulgação

Moradores de Anchieta e Guarapari, no Litoral do Espírito Santo, contam que têm enfrentado dificuldades no abastecimento de água nos últimos dias. Além da alta demanda dos balneários, que atraem muitos turistas neste período, segundo a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), o problema foi agravado após a identificação de ligações clandestinas na rede de distribuição na localidade de Cachoeirinha, em Guarapari, na tarde da última terça-feira (30).

De acordo com a companhia, as captações ilegais eram destinadas ao abastecimento de residências e comprometeram o sistema, impactando clientes regulares não apenas em Guarapari, mas também em municípios vizinhos, como Anchieta. A Cesan informou que realizou o corte das ligações irregulares e reforçou que o furto de água é crime.

A empresa informou ainda que, devido ao consumo elevado e às altas temperaturas registradas neste período, a normalização completa do abastecimento pode levar mais tempo que o habitual. Para reduzir os impactos, estão sendo disponibilizados carros-pipa para complementar o fornecimento. O serviço pode ser solicitado pelo telefone 115, pelo aplicativo da companhia ou pelo WhatsApp 3422-0115. A Cesan orienta ainda a população para o uso consciente da água.