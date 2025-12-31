Quatro cidades enfrentam falta de água no Litoral Sul do ES às vésperas do ano novo

Além dos municípios de Itapemirim e Marataízes, Anchieta e Guarapari, também enfrentam problemas com a falta de água, no Litoral Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (31). Moradora do bairro Benevente, em Anchieta, Arlete Alves enviou um vídeo mostrando as torneiras sem cair nenhuma gota de água.



“A gente fica nesse calor sem tomar um banho decente. Se não tem água na rede, como vai encher a caixa-d'água?”, disse a moradora. O presidente da Associação Comunitária do bairro, João Simas, conta que o abastecimento está comprometido há pelo menos 3 dias. “O bairro todo está sem água. Em 2023 nós tivemos uma grande falta, então foram disponibilizados vários carros pipa. Neste ano, só mandaram um carro pipa para um bairro de quase 3 mil moradores”, revela Simas.

Na cidade vizinha, em Guarapari, um morador do bairro Recanto da Sereia, preferiu deixar o balneário e ir para outro município após passar dias sem água. Segundo a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), uma equipe seria enviada ao local para verificar a situação.

Quanto aos problemas de Anchieta, a Cesan informou que, na tarde de terça-feira (30), identificou captações clandestinas de água na localidade de Cachoeirinha, em Guarapari. As ligações irregulares comprometeram o sistema de distribuição e afetaram o abastecimento de clientes em outras áreas da cidade e municípios vizinhos.

A companhia disse que realizou o corte das ligações e reforçou que o furto de água é crime. Afirmou também que devido ao consumo elevado e às altas temperaturas, a normalização do abastecimento pode demorar mais que o habitual. Por fim, acrescentou que disponibilizou carros-pipa e orienta a população a praticar o consumo consciente. O serviço pode ser solicitado pelo telefone 115, pelo aplicativo da Cesan ou pelo WhatsApp 3422-0115.