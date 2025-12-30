Bairro BNH

Incêndio destrói loja de artigos de festas em Cachoeiro de Itapemirim

Fogo se alastrou na manhã desta terça-feira (30); funcionários não se feriram, segundo o proprietário do estabelecimento

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 12:18

Um incêndio na manhã desta terça-feira (30) destruiu uma loja de artigos de festa no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O empresário Rodrigo Colodeti disse que os funcionários conseguiram sair e ninguém se feriu. A causa das chamas ainda é desconhecida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e vizinhos ajudaram fornecendo água para tentar controlar o incêndio, pois o hidrante mais próximo emperrou. A corporação informou que chegou ao local às 10h51. "O caminhão estava completamente abastecido e toda a água foi utilizada no primeiro combate".

Incêndio destrói loja de artigos de festas em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Matheus Passos

De acordo com apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, o Corpo de Bombeiros acrescentou que uma equipe atuou primeiro na parte de trás da loja, onde o foco começou. O caminhão gastou toda quantidade de água e, ao tentar utilizar o hidratante, o equipamento estava emperrado.

Um caminhão-pipa de Castelo e de Cachoeiro de Itapemirim deram apoio ao combate. Uma papelaria ao lado também teve danos. A Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua ficou parcialmente interditada no sentido Castelo.

