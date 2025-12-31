Cidades lotadas e falta d'água em regiões do Litoral Sul do ES

Moradores enfrentam falta d'água há dias em cidades do Litoral Sul Crédito: Leitor | A Gazeta

Moradores de Itapemirim e de Marataízes, cidades que ficam no Litoral Sul do Espírito Santo, estão sofrendo há dias com problemas no abastecimento de água. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) avalia que as complicações na distribuição estão relacionadas à alta demanda nos municípios, que atraem muitos turistas neste período de férias.

Para contornar a situação em Itapemirim, o órgão afirmou que fez uma força-tarefa até as 23h de terça-feira (30) para a despressurização da rede de abastecimento, instalando uma nova bomba de alta pressão. A previsão é de que o serviço seja normalizado até o fim da noite desta quarta (31).