Sul do ES

Moradores enfrentam problema de falta de água há dias em Itapemirim

Quem vive ou está visitando a região de Itaipava passa pela situação há pelo menos cinco dias, segundo apuração da TV Gazeta

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 11:57

Funcionários do Saae estão trabalhando para sanar problema Crédito: Divulgação

Moradores do distrito de Itaipava, no balneário de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, reclamam que há pelo menos cinco dias estão enfrentando problemas com a falta de água. É o caso da dona de casa Adriana de Moura França: segundo ela, a água cai na caixa d'água em alguns períodos do dia, mas não é suficiente.

A moradora contou, nesta terça-feira (30), que está comprando água para cozinhar e enche baldes para usar em banheiros e tomar banho. “É muito difícil, uma situação de calamidade. Em 24 anos que eu moro aqui, esse ano é o pior ano que a gente está tendo. Nunca aconteceu isso”, disse a dona de casa.

O administrador José Agostinho Reis está passando pelo mesmo drama. Ele mora em Vitória e tem uma casa de praia no município. “Estamos pretendendo voltar para a Vitória porque não tem condições de ficar aqui sem água. Estou eu e mais 13 pessoas na casa. O plano era passar esse fim de ano aqui”, reclamou Reis.

O que diz o Saae

O diretor geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itapemirim explicou que o problema de falta de água em Itaipava é causado pela queda de pressão na rede de água por conta do aumento da população, especialmente de visitantes, que elevou o consumo.

Para solucionar o problema, o Saae informou que está instalando, nesta terça-feira, equipamentos para bombear a água e aumentar a pressão, garantindo que ela chegue também a locais mais altos.

*Com informações da repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul

