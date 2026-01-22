Chuvas no ES já deixam mais de 140 pessoas fora de casa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 12:37
Novo boletim da Defesa Civil do Espírito Santo mostra que 142 pessoas estão fora dos próprios lares devido aos transtornos das fortes chuvas que atingem o Estado. O relatório divulgado na manhã desta quinta-feira (22) mostra que 121 moradores estão desalojados, ou seja, acolhidos temporariamente em outros imóveis e poderão voltar para casa quando a situação de risco reduzir.
Outras 21 pessoas, no entanto, estão classificadas como desabrigadas — perderam as casas (seja por destruição ou risco iminente de desabamento).
Todo o território capixaba está sob influência do fenômeno Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZACS), fenômeno que gera chuvas volumosas e persistentes, favorecendo riscos de alagamentos e deslizamentos. Em Rio Bananal, no Norte do Estado, o desabamento de um imóvel matou uma criança de 10 anos.
Pessoas afetadas pela chuva no ES:
Entre as 11 horas de quarta e a manhã desta quinta-feira (22), Conceição da Barra foi a cidade capixaba com maior volume de chuva. Veja ranking com medições em milímetros. [Como se mede a chuva]
O Espírito Santo permanece em risco alto para chuvas intensas, descargas elétricas, rajadas de vento e ventos costeiros.
