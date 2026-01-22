Home
Chuvas no ES já deixam mais de 140 pessoas fora de casa

Todo o território capixaba está sob influência de fenômeno que gera chuvas volumosas e persistentes, favorecendo riscos de alagamentos e deslizamentos

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 12:37

Novo boletim da Defesa Civil do Espírito Santo mostra que 142 pessoas estão fora dos próprios lares devido aos transtornos das fortes chuvas que atingem o Estado. O relatório divulgado na manhã desta quinta-feira (22) mostra que 121 moradores estão desalojados, ou seja, acolhidos temporariamente em outros imóveis e poderão voltar para casa quando a situação de risco reduzir.

Outras 21 pessoas, no entanto, estão classificadas como desabrigadas — perderam as casas (seja por destruição ou risco iminente de desabamento).

Todo o território capixaba está sob influência do fenômeno Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZACS), fenômeno que gera chuvas volumosas e persistentes, favorecendo riscos de alagamentos e deslizamentos. Em Rio Bananal, no Norte do Estado, o desabamento de um imóvel matou uma criança de 10 anos

Pessoas afetadas pela chuva no ES:

  • Marataízes: dois feridos
  • Rio Bananal: uma morte e dois desalojados
  • Sooretama: 42 desalojados e 13 desabrigados
  • Linhares: 60 desalojados e 8 desabrigados
  • Colatina: 10 desalojados
  • Montanha: 3 desalojados
  • Venda Nova do Imigrante: 2 desalojados
  • Irupi: 2 desalojados

Cidades onde mais choveu em 24 horas

Entre as 11 horas de quarta e a manhã desta quinta-feira (22), Conceição da Barra foi a cidade capixaba com maior volume de chuva. Veja ranking com medições em milímetros. [Como se mede a chuva]

  • Conceição da Barra – 137,8
  • São Mateus – 82,6
  • Vila Velha – 79,51
  • Boa Esperança – 78,6
  • Pedro Canário – 76,6
  • Linhares – 74,2
  • Ibitirama – 67,4
  • Cariacica – 61,32
  • Aracruz – 56
  • Serra – 55,05
  • Santa Maria de Jetibá – 53,6
  • São Gabriel da Palha – 51,2
  • Colatina – 50,8
  • Afonso Cláudio – 45,6
  • Montanha – 44
  • Santa Leopoldina – 41,6
  • Rio Bananal – 41,6
  • São Domingos do Norte – 39,14
  • Vila Pavão – 37,4
  • Ibatiba – 31,8
  • Domingos Martins – 31,11
  • Alto Rio Novo – 29,4
  • Ponto Belo – 28,8
  • Conceição do Castelo – 28,8
  • Barra de São Francisco – 28,4
  • Mantenópolis – 27,94
  • Muniz Freire – 27,8
  • Sooretama – 27,2
  • Cachoeiro de Itapemirim – 27,13

O Espírito Santo permanece em risco alto para chuvas intensas, descargas elétricas, rajadas de vento e ventos costeiros.

