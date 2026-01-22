Defesa Civil

Chuvas no ES já deixam mais de 140 pessoas fora de casa

Todo o território capixaba está sob influência de fenômeno que gera chuvas volumosas e persistentes, favorecendo riscos de alagamentos e deslizamentos

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 12:37

Novo boletim da Defesa Civil do Espírito Santo mostra que 142 pessoas estão fora dos próprios lares devido aos transtornos das fortes chuvas que atingem o Estado. O relatório divulgado na manhã desta quinta-feira (22) mostra que 121 moradores estão desalojados, ou seja, acolhidos temporariamente em outros imóveis e poderão voltar para casa quando a situação de risco reduzir.

Outras 21 pessoas, no entanto, estão classificadas como desabrigadas — perderam as casas (seja por destruição ou risco iminente de desabamento).

Todo o território capixaba está sob influência do fenômeno Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZACS), fenômeno que gera chuvas volumosas e persistentes, favorecendo riscos de alagamentos e deslizamentos. Em Rio Bananal, no Norte do Estado, o desabamento de um imóvel matou uma criança de 10 anos.

Pessoas afetadas pela chuva no ES:

Marataízes: dois feridos

dois feridos Rio Bananal: uma morte e dois desalojados

uma morte e desalojados Sooretama: 42 desalojados e 13 desabrigados

42 desalojados e 13 desabrigados Linhares: 60 desalojados e 8 desabrigados

60 desalojados e 8 desabrigados Colatina: 10 desalojados

10 desalojados Montanha : 3 desalojados

: 3 desalojados Venda Nova do Imigrante : 2 desalojados

: 2 desalojados Irupi: 2 desalojados

Cidades onde mais choveu em 24 horas

Entre as 11 horas de quarta e a manhã desta quinta-feira (22), Conceição da Barra foi a cidade capixaba com maior volume de chuva. Veja ranking com medições em milímetros. [Como se mede a chuva]

Conceição da Barra – 137,8

São Mateus – 82,6

Vila Velha – 79,51

Boa Esperança – 78,6

Pedro Canário – 76,6

Linhares – 74,2

Ibitirama – 67,4

Cariacica – 61,32

Aracruz – 56

Serra – 55,05

Santa Maria de Jetibá – 53,6

São Gabriel da Palha – 51,2

Colatina – 50,8

Afonso Cláudio – 45,6

Montanha – 44

Santa Leopoldina – 41,6

Rio Bananal – 41,6

São Domingos do Norte – 39,14

Vila Pavão – 37,4

Ibatiba – 31,8

Domingos Martins – 31,11

Alto Rio Novo – 29,4

Ponto Belo – 28,8

Conceição do Castelo – 28,8

Barra de São Francisco – 28,4

Mantenópolis – 27,94

Muniz Freire – 27,8

Sooretama – 27,2

Cachoeiro de Itapemirim – 27,13

O Espírito Santo permanece em risco alto para chuvas intensas, descargas elétricas, rajadas de vento e ventos costeiros.

