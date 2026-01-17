Home
Família pede ajuda para encontrar homem desaparecido em Vitória

Família pede ajuda para encontrar homem desaparecido em Vitória

Bruno Zambon Destefani, de 42 anos, foi visto pela última vez no dia 15 de janeiro, após deixar a casa dos pais, em Jardim Camburi

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 17:38

Bruno Zambon Destefani, de 42 anos, desapareceu em Jardim Camburi, em Vitória
Bruno Zambon Destefani, de 42 anos, desapareceu em Jardim Camburi, em Vitória

A família de Bruno Zambon Destefani, de 42 anos, pede ajuda para encontrá-lo. Bruno, que é casado e tem uma filha de 3 anos, foi visto pela última vez por volta das 18 horas de quinta-feira (15), em Jardim Camburi, após deixar a casa dos pais, informando que iria a própria residência.

Segundo a mãe, Mercedes Zambon, câmeras de videomonitoramento chegaram a flagrá-lo caminhando sentido Bairro de Fátima, na Serra. Ela relata ainda que Bruno faz uso de medicamentos controlados e já chegou a desaparecer anteriormente, mas não é agressivo.

Ajude

Para ajudar nas buscas, foram informadas as características de Bruno. Ele é branco, de olhos castanhos escuros e cabelos loiros, altura 1,68m, e possui barba rala. Além disso, tem uma cicatriz nas costas.

No dia em que desapareceu, usava uma camisa na cor tela e uma bermuda verde, além de calçar um sapatênis de cor escura. Ele não portava celular ou documentos. O boletim de ocorrência foi registrado.

Quem tiver informações pode acionar a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil, por meio do telefone (27) 99849-4042.

