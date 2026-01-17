Ajude

Família pede ajuda para encontrar homem desaparecido em Vitória

Bruno Zambon Destefani, de 42 anos, foi visto pela última vez no dia 15 de janeiro, após deixar a casa dos pais, em Jardim Camburi

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 17:38

Bruno Zambon Destefani, de 42 anos, desapareceu em Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Acervo familiar/Reprodução

A família de Bruno Zambon Destefani, de 42 anos, pede ajuda para encontrá-lo. Bruno, que é casado e tem uma filha de 3 anos, foi visto pela última vez por volta das 18 horas de quinta-feira (15), em Jardim Camburi, após deixar a casa dos pais, informando que iria a própria residência.

Segundo a mãe, Mercedes Zambon, câmeras de videomonitoramento chegaram a flagrá-lo caminhando sentido Bairro de Fátima, na Serra. Ela relata ainda que Bruno faz uso de medicamentos controlados e já chegou a desaparecer anteriormente, mas não é agressivo.

Para ajudar nas buscas, foram informadas as características de Bruno. Ele é branco, de olhos castanhos escuros e cabelos loiros, altura 1,68m, e possui barba rala. Além disso, tem uma cicatriz nas costas.

No dia em que desapareceu, usava uma camisa na cor tela e uma bermuda verde, além de calçar um sapatênis de cor escura. Ele não portava celular ou documentos. O boletim de ocorrência foi registrado.

Quem tiver informações pode acionar a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil, por meio do telefone (27) 99849-4042.

