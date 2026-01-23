Dentro de mangue

Corpo que pode ser de servidor que desapareceu é encontrado em Vitória

Bruno Zambon Destefani, de 42 anos, desapareceu no último dia 15, depois de sair da casa dos pais, no bairro Jardim Camburi

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 06:05

A área onde foi encontrado o corpo de Bruno Zambon Destefani, de 42 anos, foi isolado Crédito: Arquivo pessoal | Cris Martinelli

Foi encontrado na noite de quinta-feira (22), dentro do mangue no bairro Maria Ortiz, em Vitória, um corpo em avançado estado de decomposição, que pode ser do servidor público Bruno Zambon Destefani, de 42 anos, que está desaparecido. Ele não deu mais notícias depois que deixou a casa dos pais, em Jardim Camburi, também na Capital, no último dia 15. A repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta, esteve no Instituto Médico Legal (IML), no final da noite, onde estavam familiares dele para fazer a identificação.

A reportagem apurou que o corpo foi encontrado por pescadores, que acionaram a Polícia Militar, após intensas buscas na região. Até o momento não há informações sobre qual a causa da morte. O corpo foi encontrado na mesma região onde Bruno foi visto em câmeras de videomonitoramento pela última vez.

