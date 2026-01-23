Desfecho triste

Exames confirmam que corpo localizado em mangue de Vitória é de servidor público

Bruno Zambon Destefani, de 42 anos, estava desaparecido desde o dia 15 de janeiro, quando deixou a residência dos pais, em Jardim Camburi, e disse que iria para casa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 15:44

Bruno Zambon Destefani, de 42 anos, foi encontrado morto dentro de mangue, em Maria Ortiz, em Vitória, após uma semana desaparecido Crédito: Reprodução | Rede Social | mercedes.zambon

A Polícia Científica do Espírito Santo confirmou na tarde desta sexta-feira (23), que o corpo encontrado na noite anterior em um mangue no bairro Maria Ortiz, em Vitória, é do servidor público Bruno Zambon Destefani, de 42 anos, que estava desaparecido desde o dia 15 de janeiro. O cadáver foi localizado em avançado estado de decomposição e passou por identificação no Instituto Médico Legal (IML), para onde foi levado após ser resgatado por pescadores.

"A Polícia Científica (PCIES) informa que exames periciais de papiloscopia confirmaram que o corpo encontrado nessa quinta-feira (22), em uma área de mangue no bairro Maria Ortiz, em Vitória, é de Bruno Zambon Destefani, de 42 anos. Após a identificação e a realização dos exames iniciais, o corpo foi liberado aos familiares", comunicou a PCIES, em nota.

Bruno não deu mais notícias depois que saiu da casa dos pais, em Jardim Camburi, também na Capital, informando que iria para a própria residência. A repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta, esteve no IML na noite de quinta-feira, onde a família aguardava a confirmação da identidade.

O corpo foi localizado em avançado estado de decomposição e não apresentava sinais aparentes de violência. A vítima foi encaminhada no fim da tarde de quinta ao Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte.

Uma semana desaparecido

Casado e pai de uma menina de 3 anos, Bruno foi visto pela última vez por volta das 18 horas do dia 15, em Jardim Camburi. Imagens de segurança chegaram a flagrá-lo caminhando em direção ao bairro de Fátima, na Serra.

Segundo a mãe, Mercedes Zambon, o servidor público fazia uso de medicamentos controlados e já havia desaparecido anteriormente. Ela destacou ainda que o filho não era uma pessoa agressiva.

Pelas redes sociais, Eduardo, irmão do servidor até então desaparecido postou em agradecimento às mensagens de apoio que ele a família recebeu de inúmeras pessoas enquanto o familiar esteve desaparecido.

Irmão de Bruno Zambon Destefani, que estava desaparecido desde 15 de janeiro, agradece o apoio durante as buscas Crédito: Reprodução | Rede Social

Também pelas redes sociais, a mãe de Bruno, Mercedes Zambon, informou que ainda não há previsão para o velório do filho.

