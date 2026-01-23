Home
>
Cotidiano
>
Exames confirmam que corpo localizado em mangue de Vitória é de servidor público

Exames confirmam que corpo localizado em mangue de Vitória é de servidor público

Bruno Zambon Destefani, de 42 anos, estava desaparecido desde o dia 15 de janeiro, quando deixou a residência dos pais, em Jardim Camburi, e disse que iria para casa

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 15:44

Bruno Zambon Destefani, de 42 anos, foi encontrado morto dentro de mangue, em Maria Ortiz, em Vitória, após oito dias desaparecido
Bruno Zambon Destefani, de 42 anos, foi encontrado morto dentro de mangue, em Maria Ortiz, em Vitória, após uma semana desaparecido Crédito: Reprodução | Rede Social | mercedes.zambon

A Polícia Científica do Espírito Santo confirmou na tarde desta sexta-feira (23), que o corpo encontrado na noite anterior em um mangue no bairro Maria Ortiz, em Vitória, é do servidor público Bruno Zambon Destefani, de 42 anos, que estava desaparecido desde o dia 15 de janeiro. O cadáver foi localizado em avançado estado de decomposição e passou por identificação no Instituto Médico Legal (IML), para onde foi levado após ser resgatado por pescadores.

Recomendado para você

A prova de rua irá ocorrer na manhã de domingo (23); as alterações no trânsito serão as mesmas dos dias em que acontece a Rua do Lazer

Corrida suspende ciclofaixa da Avenida Dante Michelini de forma temporária

Bruno Zambon Destefani, de 42 anos, estava desaparecido desde o dia 15 de janeiro, quando deixou a residência dos pais, em Jardim Camburi, e disse que iria para casa

Exames confirmam que corpo localizado em mangue de Vitória é de servidor público

Local permanecerá fechado até a conclusão das intervenções necessárias, conforme as orientações técnicas dos órgãos competentes

Após chuvas, Igreja em Alegre é interditada por segurança

"A Polícia Científica (PCIES) informa que exames periciais de papiloscopia confirmaram que o corpo encontrado nessa quinta-feira (22), em uma área de mangue no bairro Maria Ortiz, em Vitória, é de Bruno Zambon Destefani, de 42 anos. Após a identificação e a realização dos exames iniciais, o corpo foi liberado aos familiares", comunicou a PCIES, em nota.

Bruno não deu mais notícias depois que saiu da casa dos pais, em Jardim Camburi, também na Capital, informando que iria para a própria residência. A repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta, esteve no IML na noite de quinta-feira, onde a família aguardava a confirmação da identidade.

O corpo foi localizado em avançado estado de decomposição e não apresentava sinais aparentes de violência. A vítima foi encaminhada no fim da tarde de quinta ao Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte.

Uma semana desaparecido

Casado e pai de uma menina de 3 anos, Bruno foi visto pela última vez por volta das 18 horas do dia 15, em Jardim Camburi. Imagens de segurança chegaram a flagrá-lo caminhando em direção ao bairro de Fátima, na Serra.

Segundo a mãe, Mercedes Zambon, o servidor público fazia uso de medicamentos controlados e já havia desaparecido anteriormente. Ela destacou ainda que o filho não era uma pessoa agressiva.

Pelas redes sociais, Eduardo, irmão do servidor até então desaparecido postou em agradecimento às mensagens de apoio que ele a família recebeu de inúmeras pessoas enquanto o familiar esteve desaparecido.

Irmão de Bruno Zambon Destefani, que estava desaparecido desde 15 de janeiro, agradece o apoio durante as buscas
Irmão de Bruno Zambon Destefani, que estava desaparecido desde 15 de janeiro, agradece o apoio durante as buscas Crédito: Reprodução | Rede Social

Também pelas redes sociais, a mãe de Bruno, Mercedes Zambon, informou que ainda não há previsão para o velório do filho.

+Reportagens

Corpo que pode ser de servidor que desapareceu é encontrado em Vitória

Buscas por servidor público que desapareceu em Jardim Camburi são intensificadas

Família pede ajuda para encontrar homem desaparecido em Vitória

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

desaparecidos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais